Обнаружен новый вид смертоносных змей
В 2001 году известный герпетолог Джозеф Словински возглавлял экспедиционную группу на севере Мьянмы и был укушен крайтом (Bungarus) черно-белой расцветки. К сожалению, от укуса ученый скончался. По результатам нового исследования выяснилось, что убийцей герпетолога был представитель нового вида змей-крайтов.
Образцы для исследования были собраны в период с 2016 по 2019 год в округе Инцзян провинции Юньнань в Китае. Ученые решили назвать новый вид Bungarus suzhenae — крайт Сучжэня — в честь мифического персонажа традиционного китайского мифа «Легенда о Белой Змее» могущественной богини-змеи Бай Су Чжэнь.
Легенда гласит, что после тысяч лет практики магической силы белая змея Бай Су Чжэнь превратилась в молодую женщину и полюбила человека по имени Сюй Сянь. Вместе они управляли больницей, спасая множество человеческих жизней с помощью лекарств и магии. Однако эта любовь между богиней и человеком была запрещена миром богов, и, в конце концов, Бай Су Чжэнь была заключена в тюрьму в башне на вечность. С тех пор китайцы считают ее символом настоящей любви и доброты.
Фактически, открытие нового вида было вызвано еще одним происшествием 2015 года, когда черно-белым полосатым крайтом был укушен китайский герпетолог Миан Хоу. Ученый испытывал боль в районе раны, возле которой потемнела кожа, но ему удалось выжить. Авторы нового исследования заметили, что укус этой змеи отличался от укуса уже известного крайта B. Multicinctus, который не вызывает подобных симптомов.
Поскольку крайты очень смертоносны, понимание их видового разнообразия и географического распределения имеет жизненно важное значение для спасения человеческих жизней. Благодаря адекватному описанию и классификации смертоносных змей, исследования яда, разработки противоядий и надлежащего лечения змеиного укуса могут продвигаться быстрее.
Новое исследование позволяет легче различать виды крайтов из Китая и соседней юго-восточной Азии.
«Три вида черно-белых полосатых кратов из Китая ранее объединялись под одним названием, что затрудняло надлежащее лечение», — отмечают авторы.
Это не первый раз, когда змей называют в честь персонажей мифов или литературных произведений — ранее новый вид ядовитых змей назвали в честь Салазара Слизерина, колдуна из серии романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере.