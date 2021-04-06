Обнаружен новый вид смертоносных змей

В 2001 году известный герпетолог Джозеф Словински возглавлял экспедиционную группу на севере Мьянмы и был укушен крайтом (Bungarus) черно-белой расцветки. К сожалению, от укуса ученый скончался. По результатам нового исследования выяснилось, что убийцей герпетолога был представитель нового вида змей-крайтов.

Образцы для исследования были собраны в период с 2016 по 2019 год в округе Инцзян провинции Юньнань в Китае. Ученые решили назвать новый вид Bungarus suzhenae — крайт Сучжэня — в честь мифического персонажа традиционного китайского мифа «Легенда о Белой Змее» могущественной богини-змеи Бай Су Чжэнь.

Легенда гласит, что после тысяч лет практики магической силы белая змея Бай Су Чжэнь превратилась в молодую женщину и полюбила человека по имени Сюй Сянь. Вместе они управляли больницей, спасая множество человеческих жизней с помощью лекарств и магии. Однако эта любовь между богиней и человеком была запрещена миром богов, и, в конце концов, Бай Су Чжэнь была заключена в тюрьму в башне на вечность. С тех пор китайцы считают ее символом настоящей любви и доброты.