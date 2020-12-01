Обнаружен новый вид желеобразных морских животных: видео

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) впервые официально открыли новый вид подводных существ, основываясь на одной только видеозаписи с высоким разрешением, снятой на дне океана. Им оказался вид гребневика. Гребневики — это хищные морские животные, которые зовутся так за их «гребни» из множества ресничек, с помощью которых животные передвигаются в водной толще. Их тело состоит из желеобразной массы, как и у медуз, но гребневики (Ctenophora) представляют совершенно другой тип животных.
По словам исследователей, изучение попавшегося на глаза подводной камере существа, которое теперь подробно описано в новой статье, показывает, что этого гребневика легко отличить от всех других известных видов этого типа животных. Статья об открытии нового вида опубликована в журнале Plankton and Benthos Research.
Встречайте Duobrachium sparksae — довольно странного гребневика, обнаруженного дистанционно управляемым транспортным средством (ROV) Deep Discoverer во время погружения у побережья Пуэрто-Рико. Эта судьбоносная встреча произошла еще в 2015 году, но на то, чтобы подтвердить открытие нового вида, не имея никаких доказательств, кроме одного-единственного видео, ушло несколько лет. К счастью, камеры Deep Discoverer сделали съемку в отличном качестве: они были способны улавливать мельчайшие детали на теле D. Sparksae длиной менее миллиметра.
«Это уникальный случай, потому что мы смогли описать новый вид на основе видео, снятого в высоком разрешении», — объясняет морской биолог NOAA Аллен Коллинз. «У нас нет микроскопов, как в лаборатории, но видео может дать нам достаточно информации, чтобы изучить морфологию в деталях, например, расположение их репродуктивных частей и другие аспекты».
Эти аспекты, между тем, довольно разнообразны. Наиболее примечательную особенность D. sparksae можно заметить издалека: у него выпуклое, похожее на воздушный шар тело, но также гребневик имеет два выступающих щупальца. В общей сложности три разных особи были засняты с помощью ROV на глубине около 3900 метров, причем одно из животных, похоже, использовало свои щупальца, чтобы удержаться на морском дне (правда, пока непонятно, каким именно образом).
«Это был красивый и уникальный организм», — говорит океанограф Майк Форд.
Все три особи гребневиков нового вида были замечены в месте, называемом амфитеатром Аресибо, который находится внутри подводной траншеи, известной как каньон Гуахатака. Именно в этих глубоких частях океана встречаются гребневики, но из-за труднодостижимой глубины ученые не встречают этих загадочных животных — не говоря уже о новых видах — слишком уж часто.
На сегодняшний день описано около 200 видов гребневиков, при этом в среднем каждый год обнаруживают около одного нового вида, и большинство открытий опираются на методы видеосъемки в качестве основы, учитывая трудность сбора живых образцов.
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