Обнаружен новый вид желеобразных морских животных: видео

«Это уникальный случай, потому что мы смогли описать новый вид на основе видео, снятого в высоком разрешении», — объясняет морской биолог NOAA Аллен Коллинз. «У нас нет микроскопов, как в лаборатории, но видео может дать нам достаточно информации, чтобы изучить морфологию в деталях, например, расположение их репродуктивных частей и другие аспекты».

Эти аспекты, между тем, довольно разнообразны. Наиболее примечательную особенность D. sparksae можно заметить издалека: у него выпуклое, похожее на воздушный шар тело, но также гребневик имеет два выступающих щупальца. В общей сложности три разных особи были засняты с помощью ROV на глубине около 3900 метров, причем одно из животных, похоже, использовало свои щупальца, чтобы удержаться на морском дне (правда, пока непонятно, каким именно образом).

«Это был красивый и уникальный организм», — говорит океанограф Майк Форд.