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Природа

Обнаружен совершенно новый способ передвижения змей: видео

National Geographic Россия
12 января 2021
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Фото: Thomas Seibert
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Коричневая бойга
Фото: teejaybee / Flickr
Недавно задокументированный способ позволяет пресмыкающимся подниматься вверх по гладким цилиндрам.

В течение почти 100 лет все способы передвижения змей делились на четыре режима: движение гармошкой, движение гусеницей, извивающееся движение, а также скручивание или боковой ход. Теперь исследователи во главе с Джули Сэвидж из Университета штата Колорадо задокументировали новое движение пресмыкающихся, которое они назвали «движением лассо».

В новом типе движения коричневые бойги (Boiga irregularis) из семейства ужеобразных поднимались по гладким цилиндрам, формируя своим телом петлю на различном расстоянии от головы. 

Открытие было сделано случайно во время осуществления природоохранного проекта на Гуаме — американском острове в западной части Тихого океана. Коричневая бойга — это инвазивный вид, случайно занесенный на территорию острова в середине ХХ века и истребляющий местные популяции птиц. 

Для защиты пернатых биологи установили экспериментальные металлические перегородки, которые, по замыслу ученых, должны были помешать змеям добраться до защищенных птичьих ящиков. Однако, просматривая видеозаписи, команда наткнулась на нечто удивительное. 

«Мы просмотрели около четырех часов видео, а затем внезапно увидели, как одна из змей формирует нечто похожее на лассо вокруг цилиндра и покачивая своим телом, поднимается вверх. Мы посмотрели эту часть видео примерно 15 раз. Это был шок. Ничто из того, что я когда-либо видел, не может сравниться с этим», — Томас Зайберт, соавтор исследования.

Многие змеи умеют забираться на деревья, обвивая стволы своим телом, но в новом наблюдении коричневые бойги продемонстрировали гораздо более сложный способ, который давал им возможность подниматься по цилиндрам, диаметр которых вдвое больше, чем позволяют традиционные способы. Ученые также отметили, что «движение лассо» очень энергозатратно и дается им очень нелегко. 

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Julie Savidge Снимок показывает, что змеи способны формировать петли на разном расстоянии от собственной головы
«Медленная скорость, скольжение, частые паузы и тяжелое дыхание во время пауз — все указывает на то, что движение лассо требует значительных усилий. Даже несмотря на то, что у них получается передвигаться таким способом, он доводит их до предела возможностей», — Брюс Джейн, соавтор исследования.

Теперь авторы открытия собираются разработать новые виды барьеров и препятствий, специально разработанных для противодействия этой неожиданной форме вертикального движения. По словам Сэвидж, это крайне необходимо для защиты местных лесных птиц, которые почти полностью исчезли на Гуаме. 

«Надеюсь, то, что мы нашли, поможет восстановить скворцов и других находящихся под угрозой исчезновения птиц, поскольку теперь мы потенциально можем создавать перегородки, которые змеи не смогут преодолеть. Это все еще довольно сложная проблема», — заключает Сэвидж.

Почитайте о рептилиях, которые умеют не только ползать, но и летать – летающих змеях. 

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