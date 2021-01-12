Обнаружен совершенно новый способ передвижения змей: видео

В течение почти 100 лет все способы передвижения змей делились на четыре режима: движение гармошкой, движение гусеницей, извивающееся движение, а также скручивание или боковой ход. Теперь исследователи во главе с Джули Сэвидж из Университета штата Колорадо задокументировали новое движение пресмыкающихся, которое они назвали «движением лассо».

В новом типе движения коричневые бойги (Boiga irregularis) из семейства ужеобразных поднимались по гладким цилиндрам, формируя своим телом петлю на различном расстоянии от головы.