Обнаружены пауки, которые связывают самок перед спариванием
Группа исследователей из Чехии обнаружила, что самцы пауков-филодромидов вида Thanatus fabricii парализуют ядом и связывают своих самок перед спариванием. Ученые считают, что самцы поступают так, чтобы не быть съеденными после спаривания.
Принуждение самцов во время спаривания — чрезвычайно редкое поведение у пауков, учитывая физическое превосходство самок, но чешские исследователи обнаружили, что самцы T. fabricii никогда не спаривались, если самка не была укушена и обездвижена.
Для своего исследования авторы собрали самцов и самок Thanatus fabricii на одном из участков в Израиле и поместили их вместе в лабораторные условия, чтобы наблюдать за брачным поведением этого вида.
Ученые выяснили, что самцы сначала кусали самок за ноги, вызывая у самок временный паралич. Самки подтягивали свои ноги близко к телу и становились совершенно неактивными и неподвижными.
Затем самец садился на самку и быстро окутывал ее ноги и тело паутиной перед тем, как осеменить ее. После завершения спаривания самки в большинстве случаев лежали неподвижно в течение некоторого времени, прежде чем освободиться, разорвав шелковые нити, которыми они были покрыты.
«Иммобилизация самок, которая типична для принудительного совокупления, может быть особенно выгодна, если самцы подвергаются риску нападения и каннибализации со стороны своих партнеров во время ухаживания», — пишут авторы исследования.
Сексуальный каннибализм часто встречается у пауков и других беспозвоночных в тех случаях, когда самки крупнее. Не избежали участи быть съеденными и некоторые самцы T. fabricii. В 11% случаев попытка самцов спариться заканчивалась неудачей, и самки съедали их перед совокуплением.
Кроме того, исследователи говорят, что, несмотря на очевидную насильственную природу такого брачного поведения, остается неясным, действительно ли самки полностью обездвижены самцами или это бездействие является просто сигналом того, что самки принимают самца и готовы к совокуплению.
Ученые также обнаружили, что временный паралич негативно сказывался на самках. Некоторое время после ухода самцов они менее охотно атаковали предложенных им муравьев и были менее подвижными. Это говорит о том, что принуждение к совокуплению не проходит для них бесследно, хотя и не наносит серьезного вреда.
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