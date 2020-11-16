Обнаружены пауки, которые связывают самок перед спариванием

Группа исследователей из Чехии обнаружила, что самцы пауков-филодромидов вида Thanatus fabricii парализуют ядом и связывают своих самок перед спариванием. Ученые считают, что самцы поступают так, чтобы не быть съеденными после спаривания.

Принуждение самцов во время спаривания — чрезвычайно редкое поведение у пауков, учитывая физическое превосходство самок, но чешские исследователи обнаружили, что самцы T. fabricii никогда не спаривались, если самка не была укушена и обездвижена.

Для своего исследования авторы собрали самцов и самок Thanatus fabricii на одном из участков в Израиле и поместили их вместе в лабораторные условия, чтобы наблюдать за брачным поведением этого вида.

Ученые выяснили, что самцы сначала кусали самок за ноги, вызывая у самок временный паралич. Самки подтягивали свои ноги близко к телу и становились совершенно неактивными и неподвижными.