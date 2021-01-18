Обнаружены три новых вида хищных морских губок

Губки – довольно примитивные существа. В большинстве своем они являются многоклеточными животными-фильтраторами, которые с помощью водоносной системы пропускают воду через свое тело и получают оттуда питательные частицы. У них нет нервной, пищеварительной или кровеносной системы, однако они без забот живут на дне океана уже более 500 миллионов лет.

А вот с плотоядными губками дело обстоит иначе. Некоторые хищные губки могут похвастать водоносной системой, в то время как другие (например, три недавно обнаруженных вида) полностью утратили эту способность и ловят мелких ракообразных и другую добычу с помощью раскинутых липких нитей (ими они подтягивают к себе и поглощают попавшую в плен жертву) или крючкообразных спикул.

В этот раз исследователи обнаружили и дали название трем новым видам хищных губок – Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix, которые также являются новыми родами, а также обнаружили близкородственный вид губок, не являющийся плотоядным, Guitarra davidconryi. Все эти виды были обнаружены на глубинах от 163 до 3000 метров .