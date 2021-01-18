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Природа

Обнаружены три новых вида хищных морских губок

Анастасия Крутикова
18 января 2021
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Естественно, в Австралии, где же еще.

Глубины океана полны множеством неизученных существ – там прячется и желеобразный гребневик, и змеехвостая звезда, и зубастые гермафродиты. А еще – плотоядные морские губки, сразу три новых вида которых открыли и описали ученые у побережья Австралии. 

«Это наглядно демонстрирует, сколько всего еще предстоит исследовать в глубоководных районах океана. Эти особенные губки довольно уникальны тем, что они встречаются только в этом конкретном районе Большого Австралийского залива – регионе, который был намечен для глубоководной разведки нефти», – говорит один из исследователей, куратор коллекции морских беспозвоночных Квинслендского музея Меррик Экинс.

Губки – довольно примитивные существа. В большинстве своем они являются многоклеточными животными-фильтраторами, которые с помощью водоносной системы пропускают воду через свое тело и получают оттуда питательные частицы. У них нет нервной, пищеварительной или кровеносной системы, однако они без забот живут на дне океана уже более 500 миллионов лет.

А вот с плотоядными губками дело обстоит иначе. Некоторые хищные губки могут похвастать водоносной системой, в то время как другие (например, три недавно обнаруженных вида) полностью утратили эту способность и ловят мелких ракообразных и другую добычу с помощью раскинутых липких нитей (ими они подтягивают к себе и поглощают попавшую в плен жертву) или крючкообразных спикул.

В этот раз исследователи обнаружили и дали название трем новым видам хищных губок – Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix, которые также являются новыми родами, а также обнаружили близкородственный вид губок, не являющийся плотоядным, Guitarra davidconryi. Все эти виды были обнаружены на глубинах от 163 до 3000 метров .

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Ekins et al., Zootaxa, 2020 Abyssocladia oxyaster в объективе электронного микроскопа

«Эти новые виды являются первыми зарегистрированными плотоядными видами из Южной Австралии и увеличивают количество зарегистрированных видов во всей Австралии до 25», – отмечают ученые.

Губки оказались довольно необычными и внешне – они гораздо красивее, чем обычные морские губки, немного похожи на нарядные цветы с колючими шипами.

Мы знаем о существовании морских плотоядных губок с 1995 года, однако за последнее время их обнаруживают все больше. «За последние два десятилетия мы удвоили количество описанных видов хищных морских губок», – объясняет та же группа исследователей в более ранней статье, где они описали свое открытие 17 новых видов хищных губок.

«[Это] частично связано с быстрым развитием глубоководных технологий, включая телеуправляемые подводные аппарата (ТПА) и подводные аппараты, способные фотографировать и собирать целые экземпляры губок, а также благодаря титаническим усилиями ряда современных систематиков, переопределяющих многие из более старых видов, описанных в XIX и XX вв.».

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Ekins et al., Zootaxa, 2020 A. oxyaster

Исследование биологов опубликовано в журнале Zootaxa. 

Почитайте о других необычных способностях морских губок – например, они убивают супербактерии и способны удалять из воды до 94% вирусов. 

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