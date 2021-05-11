Обнимающиеся киты: редкое видео

Эксперты по китам Майкл Мур и Эми Ноултон вместе с фотографом Брайаном Скерри – признанным мастером съемки дикой природы – в конце февраля вели подсчет популяции северных гладких китов (в природе осталось менее 400 особей этого вида) в заливе Кейп-Код. В это время киты мигрируют из теплых карибских вод к северо-востоку США и Канады. Съемка с дрона позволила получить редкую видеозапись.
Известно, что киты объединяются в группы для игры, поддержания социальных связей, брачных ритуалов и спаривания. Попавшие в кадр киты – два самца, и они будто бы обнимаются друг с другом, когда кладут плавники товарищу на спину.
Специалисты по морским млекопитающим напоминают, что в брачный период киты не проявляют агрессии к потенциальным соперникам: напротив, готовые к спариванию самцы становятся расслабленными и неторопливыми.
Многие животные касаются друг друга, но ученые просят не интерпретировать это в рамках человеческих шаблонов: хотя даже морские млекопитающие умеют проявлять скорбь, каждое их действие люди объяснить не способны.