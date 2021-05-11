Обнимающиеся киты: редкое видео

Известно, что киты объединяются в группы для игры, поддержания социальных связей, брачных ритуалов и спаривания. Попавшие в кадр киты – два самца, и они будто бы обнимаются друг с другом, когда кладут плавники товарищу на спину.

Специалисты по морским млекопитающим напоминают, что в брачный период киты не проявляют агрессии к потенциальным соперникам: напротив, готовые к спариванию самцы становятся расслабленными и неторопливыми.