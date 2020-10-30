Очаровательные объятия редчайших леопардов попали на видео

«На видео мы наблюдаем, как мать вылизывает мордочку котенку. Это так называемый груминг – проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях, – комментирует Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Котенку на видео около 5-6 месяцев, в таком возрасте котята леопардов ещё не отходят далеко от мамы. Скорее всего, семью удалось зафиксировать на родильном участке, где этот малыш появился на свет и теперь познает мир».

Самки дальневосточного леопарда – очень заботливые матери. На протяжении первых 1,5 лет жизни детенышей они без помощи самцов сопровождают и оберегают своих котят, отыскивают им убежища, приносят добычу, обучают охоте и выводят на «прогулки» по своему участку. Фотоловушки «Земли леопарда» часто запечатлевают самок леопарда, за которыми верным «хвостиком» вышагивают маленькие пятнистые хищники.

Видео получено с помощью фотоловушки. Сеть фотомониторинга на «Земле леопарда» является крупнейшей в России. За обитателями нацпарка круглосуточно наблюдают 400 автоматических камер. Именно благодаря фотоловушкам, а также специальному программному обеспечению учёные «Земли леопарда» следят за популяцией дальневосточных леопардов и определяют их численность.

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