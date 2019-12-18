Очаровательный цепкохвостый дикобраз получил имя

В Смитсоновском национальном зоологическом парке живет множество представителей фауны, и среди них — цепкохвостые дикобразы (Coendou prehensilis). Этот вид распространен в тропических высокогорных лесах Южной Америки. Большую часть времени грызун проводит на деревьях. На хвосте у него нет иголок, и с его помощью дикобраз цепляется за ветки.
Днем животное спит, ночью отправляется на поиск пропитания — листьев и плодов. Также его привлекают сельскохозяйственные угодья, где он лакомится бананами или кукурузой. В случае опасности он сворачивается в шар, выставляя в сторону противника свои короткие толстые иглы.
Половая зрелость цепкохвостых дикобразов наступает примерно в 19 месяцев, и затем животное остается репродуктивно активным больше 12 лет. Беременность длится до 203 дней, после чего на свет появляется один детеныш, который почти сразу может лазить по деревьям.
В ночь на 6 ноября самка дикобраза по кличке Беатрикс (Beatrix), живущая в Смитсоновском зоопарке, принесла потомство. Ранее к ней проявлял знаки внимания самец Куилбер (Quillber), а затем смотрители заметили, что она набрала в весе, и ожидали, что вскоре произойдут роды.
Here are Quillber (left) and Beatrix! pic.twitter.com/u9etpvPPcX— Smithsonian (@smithsonian) December 11, 2019
Беатрикс стала мамой впервые, а в целом это уже четвертое поколение цепкохвостых дикобразов в зоопарке. Детеныш при рождении весил 400 г и тут же взялся за грудь. Как и мать, он ведет ночной образ жизни, а днем, пойманный врасплох, очаровательно зевает.
A porcupette yawning is the video you didn’t know you needed. Prehensile-tailed porcupines are nocturnal, so they’re busy napping most of the day.— Smithsonian (@smithsonian) December 11, 2019
That’s a wrap on our porcupette tweets today—be sure to vote for this cutie’s name in the poll in the second tweet of our thread. pic.twitter.com/SpdvDpmfSb
Его пол до сих пор не известен: у дикобразов половые органы скрыты, и специалисты ждут результатов анализа ДНК. Однако уже сейчас малыш получил имя – Куиллиам (Quilliam). Оно победило в ходе голосования, которое зоопарк проводил в соцсетях.
What should our @NationalZoo porcupette's name be? (No, we're not taking write-ins and Quilly McQuillface is not an option.) His parents are Quillber (!) and Beatrix, should that affect your choice.— Smithsonian (@smithsonian) December 11, 2019
По традиции зоопарка, новому обитателю дают имя не позднее, чем через 2 месяца после появления на свет. Молочное вскармливание у цепкохвостых дикобразов продолжается до 10 недель, а к концу своего первого года жизни Куиллиам достигнет размеров взрослого дикобраза – в среднем это около 1 метра в длину при массе около 4 кг.
Посмотрите, как хохлатый дикобраз отбивается от хищников.