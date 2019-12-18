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Природа

Очаровательный цепкохвостый дикобраз получил имя

Анастасия Баринова
18 декабря 2019
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Фото: Smithsonian’s National Zoo
Малыш родился в Смитсоновском национальном зоопарке в ноябре.

В Смитсоновском национальном зоологическом парке живет множество представителей фауны, и среди них — цепкохвостые дикобразы (Coendou prehensilis). Этот вид распространен в тропических высокогорных лесах Южной Америки. Большую часть времени грызун проводит на деревьях. На хвосте у него нет иголок, и с его помощью дикобраз цепляется за ветки.

Днем животное спит, ночью отправляется на поиск пропитания — листьев и плодов. Также его привлекают сельскохозяйственные угодья, где он лакомится бананами или кукурузой. В случае опасности он сворачивается в шар, выставляя в сторону противника свои короткие толстые иглы.

Половая зрелость цепкохвостых дикобразов наступает примерно в 19 месяцев, и затем животное остается репродуктивно активным больше 12 лет. Беременность длится до 203 дней, после чего на свет появляется один детеныш, который почти сразу может лазить по деревьям.

В ночь на 6 ноября самка дикобраза по кличке Беатрикс (Beatrix), живущая в Смитсоновском зоопарке, принесла потомство. Ранее к ней проявлял знаки внимания самец Куилбер (Quillber), а затем смотрители заметили, что она набрала в весе, и ожидали, что вскоре произойдут роды.

Беатрикс стала мамой впервые, а в целом это уже четвертое поколение цепкохвостых дикобразов в зоопарке. Детеныш при рождении весил 400 г и тут же взялся за грудь. Как и мать, он ведет ночной образ жизни, а днем, пойманный врасплох, очаровательно зевает.

Его пол до сих пор не известен: у дикобразов половые органы скрыты, и специалисты ждут результатов анализа ДНК. Однако уже сейчас малыш получил имя – Куиллиам (Quilliam). Оно победило в ходе голосования, которое зоопарк проводил в соцсетях.

По традиции зоопарка, новому обитателю дают имя не позднее, чем через 2 месяца после появления на свет. Молочное вскармливание у цепкохвостых дикобразов продолжается до 10 недель, а к концу своего первого года жизни Куиллиам достигнет размеров взрослого дикобраза – в среднем это около 1 метра в длину при массе около 4 кг.

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