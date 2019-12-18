Очаровательный цепкохвостый дикобраз получил имя

Днем животное спит, ночью отправляется на поиск пропитания — листьев и плодов. Также его привлекают сельскохозяйственные угодья, где он лакомится бананами или кукурузой. В случае опасности он сворачивается в шар, выставляя в сторону противника свои короткие толстые иглы.

Половая зрелость цепкохвостых дикобразов наступает примерно в 19 месяцев, и затем животное остается репродуктивно активным больше 12 лет. Беременность длится до 203 дней, после чего на свет появляется один детеныш, который почти сразу может лазить по деревьям.

В ночь на 6 ноября самка дикобраза по кличке Беатрикс (Beatrix), живущая в Смитсоновском зоопарке, принесла потомство. Ранее к ней проявлял знаки внимания самец Куилбер (Quillber), а затем смотрители заметили, что она набрала в весе, и ожидали, что вскоре произойдут роды.