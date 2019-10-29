Очень толстая кошка Шлакоблок всё же занялась спортом: видео

Живущая в штате Вашингтон кошка по кличке Шлакоблок (Cinderblock) недавно прославилась на весь мир: видео с ней стало вирусным. Однако к этому привела череда печальных событий, из-за которых животное едва не погибло.



Достигнув возраста 8 лет, что сопоставимо с человеческими 48 годами, кошка набрала около 5 кг лишнего веса, что сказалось на ее физическом состоянии. Суставы не справлялись с нагрузкой, у нее диагностировали артрит, одышку и другие проблемы со здоровьем. Владелец оказался не готов содержать больное животное и принес его в местную клинику на эвтаназию. Но Шлакоблок оказалась столь очаровательна, что ветеринар попросил разрешения сохранить кошке жизнь, пообещав далее самостоятельно заботиться о ней.



Кошка оказалась в надежных руках. Вдобавок к сбалансированной диете, ее отправили на аквааэробику: беговая дорожка с небольшим уровнем воды позволяет заниматься спортом без нагрузки на суставы. Но Шлакоблок схитрила: