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Природа

Один из мощнейших водопадов на Земле находится в океане. Теперь найден его источник

Михаил Сысоев
03 августа 2020
Подводный водопад у Фарерских островов
Эти потоки формируются из-за необычайно плотной и холодной воды.

Водопад Виктория в Замбии (ширина — около 1800 метров) считается самым широким на планете, а Анхель в Венесуэле (979 метров) — самым высоким. Однако оба этих водопада не идут в сравнение с подводными водопадами, окруженными водой и находящимися глубоко под поверхностью моря. Один из таких мощнейших водопадов располагается между Исландией и Шотландией.

В месте, где Норвежское море соединяется с северной частью Атлантического океана, есть узкий и глубокий пролив, через который непрерывным потоком текут воды. Они настолько плотные и холодные, что стремительно опускаются на самое дно. Этот поток пересекает одну из самых глубоких частей хребта Гренландия-Шотландия и создает массивный подводный каскад. Фактически, вода падает в Атлантику с высоты 840 метров.

До сих пор считалось, что наполнение канала на Фарерском берегу происходит главным образом из-за потока холодной воды, проходящего вдоль западной стороны канала. Однако, новые исследования показывают, что большая часть водопада на Фарерских островах на самом деле управляется восточно-исландским потоком, который «стреляет» холодной водой в канал через глубокое, похожее на струю океаническое течение.

«Это было любопытное и очень захватывающее открытие, особенно с учетом того, что очень похожая структура потока существует в проливе Дания», — Леон Чафик, соавтор исследования из Стокгольмского университета.

Соседний пролив, спрятанный между Исландией и Гренландией и идущий параллельно фарерскому каналу, является домом крупнейшего в мире известного водопада, который в четыре раза больше водопада Анхель (около четырех километров). 

Когда его холодные воды встречаются с водами, прошедшими мимо Фарерских островов на другой стороне Исландии, два потока образуют мощное течение, стремящееся в Атлантику. Вместе эти две ключевые артерии играют решающую роль в циркуляции океана.

Узнайте, как в дружеских отношениях человека и горилл нашли много общего.

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