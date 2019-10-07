Один из самых смертоносных грибов Азии внезапно обнаружен в Австралии

И хотя раньше грибы, похожие на кораллы, растущие из-под земли между корнями деревьев, находили лишь в Японии и Корее (и документировали несколько случаев смерти от взаимодействия с ним там же), а в последнее время их встретили еще и на индонезийском острове Ява, в этот раз смертельный гриб обнаружился в совсем неожиданном месте.

Podostroma cornu-damae был найден в пригороде Квинсленда, на крайнем севере Австралии. Ранее на этом континенте он не встречался. Необычную находку совершил грибник-любитель и фотограф Рэй Палмер, который сумел идентифицировать гриб и обратился в Австралийский тропический гербарий, подтвердивший подлинность находки.

Эксперты полагают, что, вероятно, огненно-красный гриб существовал здесь с тех пор, как его споры каким-то образом занесло сюда из Азии тысячи лет назад, и до сих пор ему удавалось избегать внимания микологов. По их мнению, обнаружение этого гриба в одной части Австралии делает вероятным его присутствие в остальных регионах материка, а также в странах Юго-Восточной Азии. Учитывая чрезвычайную опасность этого вида подостромы, о наличии такого гриба в лесах необходимо знать заранее.

Грибы в Австралии плохо каталогизированы, поскольку здесь в принципе не привыкли заниматься их собирательством. Почитайте о том, как над миром установилась власть грибов.