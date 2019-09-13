Один на 50 миллионов: в США пойман разноцветный омар

У омаров бывают и другие отклонения в расцветке: например, синие наружные покровы встречаются в одном случае из двух миллионов, а яркие пятна на темном фоне – в одном из 30 миллионов. В Центре прибрежного рыболовства штата Мэн уже живет несколько таких удивительных особей, и находка Дэрила пополнит число обитателей аквариума.