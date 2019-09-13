Один на 50 миллионов: в США пойман разноцветный омар

Живущий в штате Мэн рыбак Дэрил Данхэм (Daryl Dunham) подарил местному Центру прибрежного рыболовства свой необычный улов: омара, окрашенного в красный и темно-коричневый цвета. Подобная генетическая мутация среди высших раков известна, но она крайне редка: один случай на 50 миллионов.
У омаров бывают и другие отклонения в расцветке: например, синие наружные покровы встречаются в одном случае из двух миллионов, а яркие пятна на темном фоне – в одном из 30 миллионов. В Центре прибрежного рыболовства штата Мэн уже живет несколько таких удивительных особей, и находка Дэрила пополнит число обитателей аквариума.
До середины октября «двустороннего» омара можно увидеть в экспозиции, но затем ученые планируют отпустить необычного рака в дикую природу.
Посмотрите, как выглядит прозрачный омар.