Огненный шторм Австралии изнутри: видео

В сети появилось видео, ярко демонстрирующее силу австралийских пожаров и скорость их распространения. Ролик был снят 4 января недалеко от прибрежного города Шоулхейвен (штат Новый Южный Уэльс). Пожарная бригада дежурила на шоссе, чтобы предотвратить пересечение дороги огненной бурей, пробивающейся сквозь государственный лес Керрован.
Команда решила, что у них есть время на подготовку, но они были не правы. Сильный южный ветер с порывами до 100 км/ч, которого ожидали пожарные, ударил на 10 минут раньше, чем прогнозировалось. Два транспортных средства срочно покинули зону распространения пожара, а на оставшемся была включена аэрозольная защита кабины, что позволило членам экипажа не пострадать внутри пламени, а камере — зафиксировать происходящее. Всего за три минуты мирная сельская обстановка превратилась в полыхающий ад.
Беспрецедентные по силе лесные пожары в Австралии бушуют с ноября. Стихия уничтожила более 8 миллионов гектаров леса. По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс. Также в результате пожаров погибли не менее 30 человек и уничтожено более двух тысяч жилых домов.
Во второй декаде января после обильных дождей на континенте ситуация стала менее напряженной, но полностью ликвидировать все очаги возгорания пока не удалось.
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