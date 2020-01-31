Огненный шторм Австралии изнутри: видео

В сети появилось видео, ярко демонстрирующее силу австралийских пожаров и скорость их распространения. Ролик был снят 4 января недалеко от прибрежного города Шоулхейвен (штат Новый Южный Уэльс). Пожарная бригада дежурила на шоссе, чтобы предотвратить пересечение дороги огненной бурей, пробивающейся сквозь государственный лес Керрован.

Команда решила, что у них есть время на подготовку, но они были не правы. Сильный южный ветер с порывами до 100 км/ч, которого ожидали пожарные, ударил на 10 минут раньше, чем прогнозировалось. Два транспортных средства срочно покинули зону распространения пожара, а на оставшемся была включена аэрозольная защита кабины, что позволило членам экипажа не пострадать внутри пламени, а камере — зафиксировать происходящее. Всего за три минуты мирная сельская обстановка превратилась в полыхающий ад.