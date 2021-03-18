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Природа

Огромная молния разносит в щепки дерево: эффектное фото

National Geographic Россия
18 марта 2021
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Фото: Phil Garcia / Facebook
Буйство стихии во всей красе.

Американцу Филу Гарсии посчастливилось оказаться в нужном месте и в нужное время, чтобы запечатлеть на камеру колоссальный разряд молнии, ударившей по склону горы в Нью-Мексико.

Снимок был сделан в июне прошлого года, когда 28-летний Гарсия прогуливался с друзьями вдоль реки Пекос.

«Мы гуляли по проселочным тропам, когда увидели, как начали бить молнии, поэтому я приготовил камеру. Стоял дикий грохот. Мы немного заволновались, поэтому довольно быстро ушли оттуда. Можно было почувствовать энергию молнии. Она разнесла дерево на миллион частей. Все, что от него осталось — это тлеющий ствол», — Фил Гарсия.

Гарсия назвал разряд молнии «оглушительным» и сказал, что полученный снимок был «чистой удачей». Он разместил фото в одном из коммьюнити Нью-Мексико в Facebook. 

«Шел такой сильный дождь, что он потушил дерево. Шум стоял невероятный — жаль, что я не записал видео. Я был всего 400 ярдах (365 метров) от этого места. У меня в ушах после этого звенело около пяти часов», — рассказал Гарсия. 

Посмотрите на захватывающий снимок, который фотограф сделал в погоне за штормом. 

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