Огромная молния разносит в щепки дерево: эффектное фото

Американцу Филу Гарсии посчастливилось оказаться в нужном месте и в нужное время, чтобы запечатлеть на камеру колоссальный разряд молнии, ударившей по склону горы в Нью-Мексико.
Снимок был сделан в июне прошлого года, когда 28-летний Гарсия прогуливался с друзьями вдоль реки Пекос.
Gigantic lightning bolt strikes the side of a mountain in New Mexico and blows up a TREE 'into a million pieces' https://t.co/5jNDtD1mml— Daily Mail Online (@MailOnline) March 18, 2021
Гарсия назвал разряд молнии «оглушительным» и сказал, что полученный снимок был «чистой удачей». Он разместил фото в одном из коммьюнити Нью-Мексико в Facebook.
«Шел такой сильный дождь, что он потушил дерево. Шум стоял невероятный — жаль, что я не записал видео. Я был всего 400 ярдах (365 метров) от этого места. У меня в ушах после этого звенело около пяти часов», — рассказал Гарсия.
Посмотрите на захватывающий снимок, который фотограф сделал в погоне за штормом.