Огромная молния разносит в щепки дерево: эффектное фото

Гарсия назвал разряд молнии «оглушительным» и сказал, что полученный снимок был «чистой удачей». Он разместил фото в одном из коммьюнити Нью-Мексико в Facebook.

«Шел такой сильный дождь, что он потушил дерево. Шум стоял невероятный — жаль, что я не записал видео. Я был всего 400 ярдах (365 метров) от этого места. У меня в ушах после этого звенело около пяти часов», — рассказал Гарсия.

Посмотрите на захватывающий снимок, который фотограф сделал в погоне за штормом.