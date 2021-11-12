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Природа

Огромная озоновая дыра над Антарктидой: новое видео NASA

Анастасия Баринова
12 ноября 2021
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Фото: Eric Nash/NASA/Ozone Watch
Помимо деятельности человека, влияние оказывает климат.

Холодная зима в Южном полушарии и последствия глобального потепления привели к очередному росту озоновой дыры над Антарктидой: ее размер — на 13 месте начиная с 1979 года. Максимальной площади за этот год дыра достигла 7 октября, и теперь она постепенно уменьшается. Недавно специалисты NASA подготовили видео, знакомящее с этим явлением.

Озон скапливается высоко в верхних слоях атмосферы Земли и действует как «солнцезащитный крем», оберегая поверхность Земли от ультрафиолетового излучения. Но хлор и бром, образующиеся в результате деятельности человека, разрушают озон, что усиливает поток ультрафиолетовой солнечной радиации. Монреальский протокол 1987 года  ограничивает использование озоноразрушающих веществ почти 50 странами, но многие государства его не подписали. Тем не менее, даже предпринятые усилия, по мнению NASA, принесли пользу.

«Величина этой озоновой дыры обусловлена более холодными, чем в среднем в 2021 году, стратосферными условиями. Без Монреальского протокола она была бы намного больше, примерно на 4 миллиона квадратных километров», — Пол Ньюман, главный научный сотрудник Центра космических полетов Годдарда.

Рекордный размер 2021 года, 24,8 миллиона квадратных километров, сопоставим с площадью всей Северной Америки. Узнайте, какой была озоновая дыра ровно год назад.

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