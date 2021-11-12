Огромная озоновая дыра над Антарктидой: новое видео NASA

Холодная зима в Южном полушарии и последствия глобального потепления привели к очередному росту озоновой дыры над Антарктидой: ее размер — на 13 месте начиная с 1979 года. Максимальной площади за этот год дыра достигла 7 октября, и теперь она постепенно уменьшается. Недавно специалисты NASA подготовили видео, знакомящее с этим явлением.
Озон скапливается высоко в верхних слоях атмосферы Земли и действует как «солнцезащитный крем», оберегая поверхность Земли от ультрафиолетового излучения. Но хлор и бром, образующиеся в результате деятельности человека, разрушают озон, что усиливает поток ультрафиолетовой солнечной радиации. Монреальский протокол 1987 года ограничивает использование озоноразрушающих веществ почти 50 странами, но многие государства его не подписали. Тем не менее, даже предпринятые усилия, по мнению NASA, принесли пользу.
Рекордный размер 2021 года, 24,8 миллиона квадратных километров, сопоставим с площадью всей Северной Америки. Узнайте, какой была озоновая дыра ровно год назад.