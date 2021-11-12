Огромная озоновая дыра над Антарктидой: новое видео NASA

Озон скапливается высоко в верхних слоях атмосферы Земли и действует как «солнцезащитный крем», оберегая поверхность Земли от ультрафиолетового излучения. Но хлор и бром, образующиеся в результате деятельности человека, разрушают озон, что усиливает поток ультрафиолетовой солнечной радиации. Монреальский протокол 1987 года ограничивает использование озоноразрушающих веществ почти 50 странами, но многие государства его не подписали. Тем не менее, даже предпринятые усилия, по мнению NASA, принесли пользу.