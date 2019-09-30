Огромный кабан устроил погром в караоке-баре: видео

В китайском городе Шуанъяшань, провинция Хэйлунцзян, в караоке-клуб ворвался 143-килограммовый кабан. Эти животные могут представлять опасность: они очень быстро передвигаются и при столкновении способны нанести серьезную рану своими острыми клыками и резцами. Помимо повреждения тканей, возникает риск заражения.



Сам по себе кабан нападает на людей в исключительных случаях, но он зачастую может отреагировать на внешний раздражитель, восприняв человека как угрозу. В город кабан, как и любой другой дикий зверь, может прийти в поисках пищи, и тогда он будет дезориентирован и, скорее всего, агрессивен.



Так и произошло в караоке-клубе: войдя в помещение через незапертую дверь, кабан с разбегу бросился на барную стойку и сломал ее, а затем вбежал в один из залов и выгнал оттуда клиентов. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как животное носится по коридорам и пугает людей.