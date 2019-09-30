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Природа

Огромный кабан устроил погром в караоке-баре: видео

Анастасия Баринова
30 сентября 2019
Вес кабана составлял около 150 кг.

В китайском городе Шуанъяшань, провинция Хэйлунцзян, в караоке-клуб ворвался 143-килограммовый кабан. Эти животные могут представлять опасность: они очень быстро передвигаются и при столкновении способны нанести серьезную рану своими острыми клыками и резцами. Помимо повреждения тканей, возникает риск заражения.

Сам по себе кабан нападает на людей в исключительных случаях, но он зачастую может отреагировать на внешний раздражитель, восприняв человека как угрозу. В город кабан, как и любой другой дикий зверь, может прийти в поисках пищи, и тогда он будет дезориентирован и, скорее всего, агрессивен.

Так и произошло в караоке-клубе: войдя в помещение через незапертую дверь, кабан с разбегу бросился на барную стойку и сломал ее, а затем вбежал в один из залов и выгнал оттуда клиентов. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как животное носится по коридорам и пугает людей.

Сотрудникам клуба удалось запереть непрошенного гостя и вызвать полицию. Та, оценив уровень рисков, приняла решение застрелить кабана. Полицейским пришлось сделать три выстрела из снайперской винтовки, прежде чем зверь умер.

В Китае насчитывается 33,5 миллиона диких кабанов. Время от времени происходят их столкновения с людьми, особенно в сельскохозяйственных районах. В той же провинции Хэйлунцзян в 2014 году 100-килограммовый кабан напал на пастуха, и тот погиб.

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