Огромный питон проглотил и выплюнул петуха: видео

50-летний фермер из Таиланда Накорн Вонгбандит (Nakorn Wongbandit) 4 октября услышал странные звуки из курятника и пошел проверить своих птиц. Он держал восемь бойцовых петухов и очень дорожил ими. По его словам, ему предлагали их выгодно продать, но он всегда отказывался.



Подходя к курятнику, мужчина узнал, что одного петуха он уже лишился: его проглотил четырехметровый питон. Однако птица оказалась змее не по зубам, и она начала извергать ее, пока полностью не выплюнула. Петухи бойцовых пород имеют очень длинные мощные ноги, мускулистое тело, крепкие кости и острый клюв – это не самая легкая и питательная добыча.