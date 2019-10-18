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Природа

Огромный питон проглотил и выплюнул петуха: видео

Анастасия Баринова
18 октября 2019
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Фото: Viral Press/YouTube
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Фото: Viral Press/YouTube
Змея справилась с бойцовым петухом, но потом передумала им обедать.

50-летний фермер из Таиланда Накорн Вонгбандит (Nakorn Wongbandit) 4 октября услышал странные звуки из курятника и пошел проверить своих птиц. Он держал восемь бойцовых петухов и очень дорожил ими. По его словам, ему предлагали их выгодно продать, но он всегда отказывался.

Подходя к курятнику, мужчина узнал, что одного петуха он уже лишился: его проглотил четырехметровый питон. Однако птица оказалась змее не по зубам, и она начала извергать ее, пока полностью не выплюнула. Петухи бойцовых пород имеют очень длинные мощные ноги, мускулистое тело, крепкие кости и острый клюв – это не самая легкая и питательная добыча.

Опасаясь за жизнь остальных птиц, Накорн вызвал подмогу. Специалисты поместили питона в мешок и выпустили на природе.

Узнайте, почему не нужно заставлять питонов выплевывать пищу.