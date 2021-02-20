Огромный пылевой шлейф из Сахары движется на Европу

Хотя большая часть шлейфа находится к западу от Африки, можно увидеть потоки пыли, направляющиеся в Европу. Прогнозы Службы мониторинга атмосферы Copernicus показали, что большая часть пыли, которая доберется до Европы в эти выходные, скорее всего, будет сосредоточена над Испанией и Францией, но возможно и дальнейшее продвижение на север до Скандинавии.

В некоторых частях Испании может наблюдаться «грязевой дождь», поскольку приближающийся шлейф пыли сочетается с погодным фронтом. В середине февраля европейские страны уже столкнулись с первыми потоками пылевого шлейфа: пылью были покрыты снега в Пиренеях, а во Франции небо окрасилось в оранжевый цвет.

Пыль может ухудшить качество воздуха и ускорить таяние снежного покрова. Но он также играет важную роль в климате и биологических системах Земли, поглощая и отражая солнечную энергию, удобряя экосистемы океана железом и другими минералами, которые необходимы растениям и фитопланктону.