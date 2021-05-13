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Природа

Огромный водяной смерч в Нью-Джерси: видео

Анастасия Баринова
13 мая 2021
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Фото: Seaside Park Volunteer Fire Co #1
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Фото: Ocean County Sheriff’s Crime Scene Investigations Division
Это зрелищное явление не представляет опасности для населенных пунктов.

В прошлые выходные жители Нью-Джерси стали свидетелями устрашающего природного явления: высокий водяной смерч кружился всего в паре сотен метров от жилых домов. Вихревой столб воздуха и водяного тумана образовался в заливе Барнегат и продолжался около пяти минут.

Водяные смерчи не причиняют ущерба жилым постройкам – они не выходят на сушу. Но для судов они представляют опасность, поэтому всем находящимся в море людям было рекомендовано вернуться в порт. 

В зоне риска также оказываются пролетающие неподалеку самолеты, а самые большие повреждения могут получить коралловые рифы и их обитатели. 


Самый распространенный тип водяного смерча называют «смерчем хорошей погоды»: он случается в момент, когда два разных типа ветра встречаются с противоположных сторон у поверхности воды. Воздух вращается так быстро, что растягивается, превращаясь в воронку, которая тянется к грозовым облакам. А затем, как правило, погода меняется.

Посмотрите на особенно уникальное явление: как огненный торнадо превратился в водяной смерч.

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