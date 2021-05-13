Огромный водяной смерч в Нью-Джерси: видео

В прошлые выходные жители Нью-Джерси стали свидетелями устрашающего природного явления: высокий водяной смерч кружился всего в паре сотен метров от жилых домов. Вихревой столб воздуха и водяного тумана образовался в заливе Барнегат и продолжался около пяти минут.
In the last 30 minutes a water spout (tornado over water) was spotted on Barnegat Bay between Toms River and Seaside Heights north of the Rt. 37 bridge. pic.twitter.com/SihGJ5Kark— Seaside Park Volunteer Fire Co #1 (@seaside_fire) May 8, 2021
Insane video coming out of Barnegat Bay Seadide Heights / Tom’s River @News12NJ @MichelePowersWx 📸 : Josette Lata pic.twitter.com/OXq4gcxpLM— James Gregorio (@JamesGWeather) May 8, 2021
Водяные смерчи не причиняют ущерба жилым постройкам – они не выходят на сушу. Но для судов они представляют опасность, поэтому всем находящимся в море людям было рекомендовано вернуться в порт.
Massive waterspout spotted in Barnegat Bay, drawing special marine warning off Jersey Shore https://t.co/W2qGdRZQam pic.twitter.com/ubeMAlTksz— njdotcom (@njdotcom) May 8, 2021
В зоне риска также оказываются пролетающие неподалеку самолеты, а самые большие повреждения могут получить коралловые рифы и их обитатели.
Самый распространенный тип водяного смерча называют «смерчем хорошей погоды»: он случается в момент, когда два разных типа ветра встречаются с противоположных сторон у поверхности воды. Воздух вращается так быстро, что растягивается, превращаясь в воронку, которая тянется к грозовым облакам. А затем, как правило, погода меняется.
Посмотрите на особенно уникальное явление: как огненный торнадо превратился в водяной смерч.