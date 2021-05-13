Огромный водяной смерч в Нью-Джерси: видео



Самый распространенный тип водяного смерча называют «смерчем хорошей погоды»: он случается в момент, когда два разных типа ветра встречаются с противоположных сторон у поверхности воды. Воздух вращается так быстро, что растягивается, превращаясь в воронку, которая тянется к грозовым облакам. А затем, как правило, погода меняется.

Посмотрите на особенно уникальное явление: как огненный торнадо превратился в водяной смерч.