Охота кобры на ящерицу: видео из африканского парка

Ящерицы из семейства сцинковые (Scincidae) питаются разнообразной пищей, в том числе падалью, небольшими позвоночными и беспозвоночными. Однако при встрече с настоящим хищником у этого охотника шансов нет. Такую сцену недавно сняли туристы, осматривавшие заповедник Саби-Санд, входящий в состав Национального парка Крюгера.

Сначала люди заметили мозамбикскую кобру (Naja mossambica). Это одна из самых опасных африканских змей. Ее длина достигает одного метра в среднем (известна полутораметровая особь), и она отличается высоким уровнем агрессии. Ее яд по токсичности сопоставим с ядом гремучей змеи Crotalus scutulatus, и она умеет им плеваться на расстояние до 3 метров. Контакт с ним вызывает сильное разрушение тканей кожи, а если яд попадает в глаза — возможны нарушения зрения вплоть до слепоты. Известно и несколько случаев, закончившихся гибелью людей.

При этом мозамбикская кобра также может кусаться, что делает ее непревзойденным хищником. Безобидный сцинк, чья самая сильная жертва — ящерица другого вида или небольшая мышь — с таким соперником не справится. Пока змея осматривала его, он копил силы для побега, но рывок оказался недостаточно быстрым: кобра тут же укусила сцинка, обездвижила его ядом и обвила своим мощным телом.