Охота косаток на кита: видео

Австралийская компания Naturaliste Charters занимается организацией морских экскурсий с возможностью наблюдения за китами. В конце марта группа их туристов стала свидетелем редкого события: охоты косаток на кита. Это мог быть или молодой синий кит (Balaenoptera musculus), или взрослый карликовый синий кит (Balaenoptera musculus brevicauda): со стороны различить их сложно.

Находившаяся на борту морской биолог Кристи Браун на глаз оценила размеры животного в 16 метров. Кит был со всех сторон окружен косатками. Эти крупнейшие плотоядные дельфиновые вырастают максимум до 9,7 метра, и для охоты они используют разные приемы. Обнаружив косяк рыбы, косатки сгоняют их в плотный «шар» и наносят хвостом удары. Нападая на тюленей или пингвинов, плывущих на льдине, косатки способны создать своими хвостовыми плавниками огромную волну, которая смывает жертву в воду, а на китов они набрасываются одновременно, кусая животное и лишая его сил.