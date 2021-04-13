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Охота косаток на кита: видео

Анастасия Баринова
13 апреля 2021
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Фото: Naturaliste Charters
Косатки не такие крупные, как киты, но когда они нападают группой – даже у гигантской жертвы не остается шансов.

Австралийская компания Naturaliste Charters занимается организацией морских экскурсий с возможностью наблюдения за китами. В конце марта группа их туристов стала свидетелем редкого события: охоты косаток на кита. Это мог быть или молодой синий кит (Balaenoptera musculus), или взрослый карликовый синий кит (Balaenoptera musculus brevicauda): со стороны различить их сложно.

Находившаяся на борту морской биолог Кристи Браун на глаз оценила размеры животного в 16 метров. Кит был со всех сторон окружен косатками. Эти крупнейшие плотоядные дельфиновые вырастают максимум до 9,7 метра, и для охоты они используют разные приемы. Обнаружив косяк рыбы, косатки сгоняют их в плотный «шар» и наносят хвостом удары. Нападая на тюленей или пингвинов, плывущих на льдине, косатки способны создать своими хвостовыми плавниками огромную волну, которая смывает жертву в воду, а на китов они набрасываются одновременно, кусая животное и лишая его сил.

Обычно для сражения с китом достаточно нескольких взрослых самцов, и в данном случае поначалу так и было, но на запах свежей крови подплывало все больше и больше групп, и в результате кит был атакован шестью десятками особей. Косатки толкали кита в сторону мелководья, нанося ему удары и укусы. Рядом со взрослыми были малыши, учившиеся приемам.

Кит долго не сдавался, он даже однажды смог уйти под воду, но многие косатки вцепились в него зубами и в конечном счете заставили всплыть. Схватка длилась с полудня до 15:00, и под конец могучее животное полностью обессилело и погибло. Поверхность воды окрасилась кровью, над ней кружили птицы, а рядом своей очереди ждали акулы. Биолог даже заметила обыкновенную гринду (Globicephala melas): эти плотоядные китообразные питаются рыбой и кальмарами, но, вероятно, не отказались бы и от мяса.

Косатки не так часто нападают на китов, и еще реже удается это документально зафиксировать. Недавно на видео попала их неудачная охота: молодого серого кита спас горбач. А когда косатки здраво оценивают расстановку сил и не собираются нападать — они могут играть с китами.

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