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National Geographic Россия №209, май 2021
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«Дикая природа России»
Природа

Океан тумана заполнил Большой каньон: видео

National Geographic Россия
23 мая 2021
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Фото: Harun Mehmedinovic/Vimeo.com
На этом зрелищном видео можно увидеть, каким был Большой каньон миллионы лет назад, – но заполнен он не водой, а океаном тумана.

Миллионы посетителей в год приезжают в Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне, одно из семи природных чудес света и самый посещаемый национальный парк на западе Соединенных Штатов. Но не каждому удается стать свидетелем инверсии — аномального изменения температуры, способствующего образованию дымки, тумана, смога, облаков и миражей. Происходит этого из-за того, что более холодный воздух оказывается у поверхности Земли.

Кинорежиссеру Харуну Мехмединовичу удалось запечатлеть это явление в своем таймлапс-видео.

Это видео является частью проекта Skyglow Project. Фильм дебютировал на BBC Earth в начале мая и был просмотрен миллионы раз.

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