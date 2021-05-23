Океан тумана заполнил Большой каньон: видео

Миллионы посетителей в год приезжают в Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне, одно из семи природных чудес света и самый посещаемый национальный парк на западе Соединенных Штатов. Но не каждому удается стать свидетелем инверсии — аномального изменения температуры, способствующего образованию дымки, тумана, смога, облаков и миражей. Происходит этого из-за того, что более холодный воздух оказывается у поверхности Земли.

Кинорежиссеру Харуну Мехмединовичу удалось запечатлеть это явление в своем таймлапс-видео.