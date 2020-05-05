Океанариум Токио попросил звонить угрям, чтобы они привыкли к людям

Океанариум Сумида в Токио насчитывает около 10 000 морских животных примерно 400 видов. Он работает без выходных круглый год, однако на время пандемии руководство океанариума было вынуждено закрыть его для посещения. Помимо потери доходов в Сумиде столкнулись с еще одной неожиданной проблемой.

Популярные в океанаруиме пятнистые садовые угри (Heteroconger hassi) из семейства конгеровых за время карантина отвыкли от людей, которые обычно в большом количестве находились возле их аквариумов.

Сотрудники Сумиды сняли видео, на котором видно, как угри прячутся в норы при приближении человека.