Океанариум Токио попросил звонить угрям, чтобы они привыкли к людям

Океанариум Сумида в Токио насчитывает около 10 000 морских животных примерно 400 видов. Он работает без выходных круглый год, однако на время пандемии руководство океанариума было вынуждено закрыть его для посещения. Помимо потери доходов в Сумиде столкнулись с еще одной неожиданной проблемой.
Популярные в океанаруиме пятнистые садовые угри (Heteroconger hassi) из семейства конгеровых за время карантина отвыкли от людей, которые обычно в большом количестве находились возле их аквариумов.
Сотрудники Сумиды сняли видео, на котором видно, как угри прячутся в норы при приближении человека.
По словам руководства Сумиды, такое поведение Heteroconger hassi мешает сотрудникам осматривать животных, чтобы следить за их здоровьем и размножением. Однако в Сумиде нашли необычный выход из ситуации.
Возле аквариумов расставили планшеты и попросили желающих помочь совершать видеозвонки на эти устройства, чтобы угри заново привыкали к людям. Прогнозируя популярность таких звонков, добровольцев попросили тратить на общение с угрями не более пяти минут, чтобы дать возможность и другим поучаствовать акции.
Результат превзошел все ожидания сотрудников Сумиды, и принять участие в акции повезло лишь немногим, поскольку на установленные устройства было совершено более 200 миллионов звонков. Как сообщают в океанариуме, теперь Heteroconger hassi гораздо меньше опасаются людей, чем в начале эксперимента.
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