Окруженный крокодил отбивается от пятерых львиц: видео

Сотрудники национального парка Крюгер в ЮАР прислали очередную захватывающую съемку, запечатлевшую сцену из жизни дикой природы. Видео снял Вернон Крессвел (Vernon Cresswell) ранним утром на территории заповедника Саби Сэнд. В этот раз противостояние случилось между крокодилом и львицами.
Группа диких кошек оставила на берегу у водопоя растерзанную ими тушу водяного козла и осталась отдыхать примерно в сотне метров от воды. Это были львы из так называемого прайда Таламати. Вскоре, надеясь на легкую добычу, из воды выбрался крокодил, решивший полакомиться свежим мясом. Сначала рептилию заметили львята, которые с любопытством подобрались ближе, чтобы рассмотреть зверя. Реакцию детенышей заметили взрослые львицы, и пятеро из них тут же окружили чужака.
Поначалу казалось, что они играли с крокодилом, чтобы проверить его рефлексы и скорость. Они то подходили к нему, то отступали, иногда трогая лапой узкую морду. Сам зубастый хищник застыл, практически не двигаясь, но было ясно, что долго это опасное бездействие продолжаться не будет.
В конце концов крокодил потерял терпение и угрожающе щелкнул челюстями, сделав бросок в сторону одной из львиц, пытаясь защитить себя от их нападок. Это заставило львиц наброситься на рептилию всем скопом, грозно зарычав.
Казалось, они были застигнуты врасплох, но их реакция была быстрее, чем рефлексы рептилии вне привычной водной среды, и вскоре большие кошки одержали верх. Крокодил почувствовал, что у него нет шансов, и поспешил обратно в воде, спасаясь в ней и напоследок взметнув мощным хвостом целую стену брызг и окатив ими разозленных королев саванны.
Посмотрите на другую съемку из африканского заповедника: антилопа пытается спастись от крокодила и бегемота одновременно.