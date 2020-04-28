Окруженный крокодил отбивается от пятерых львиц: видео

Сотрудники национального парка Крюгер в ЮАР прислали очередную захватывающую съемку, запечатлевшую сцену из жизни дикой природы. Видео снял Вернон Крессвел (Vernon Cresswell) ранним утром на территории заповедника Саби Сэнд. В этот раз противостояние случилось между крокодилом и львицами.

Группа диких кошек оставила на берегу у водопоя растерзанную ими тушу водяного козла и осталась отдыхать примерно в сотне метров от воды. Это были львы из так называемого прайда Таламати. Вскоре, надеясь на легкую добычу, из воды выбрался крокодил, решивший полакомиться свежим мясом. Сначала рептилию заметили львята, которые с любопытством подобрались ближе, чтобы рассмотреть зверя. Реакцию детенышей заметили взрослые львицы, и пятеро из них тут же окружили чужака.

Поначалу казалось, что они играли с крокодилом, чтобы проверить его рефлексы и скорость. Они то подходили к нему, то отступали, иногда трогая лапой узкую морду. Сам зубастый хищник застыл, практически не двигаясь, но было ясно, что долго это опасное бездействие продолжаться не будет.