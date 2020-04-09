Они исчезают: животные, которых мы можем потерять

Панды и тигры непременно находятся в центре внимания, когда речь идет о защите животных, однако тысячи других уязвимых видов остаются в тени. Большинство из них не такие милые и харизматичные, но не менее важны для экосистем. На грани исчезновения официально находятся 30 тысяч видов, из которых 28% — рептилии, включая 6 из 7 видов морских черепах. Численность птиц сокращается из-за изменений климата, утраты среды обитания, истребления и пестицидов. Сегодня в Северной Америке птиц на 2,9 миллиарда меньше, чем в 1970 году.
Ниже — лишь некоторые их тех, кого мы можем потерять.
Коала (уязвимый вид)
В XIX и XX веках на коал охотились, что нанесло тяжелый удар по их численности. Сегодня симпатичные сумчатые, которых часто по ошибке называют медведями, столкнулись с новыми опасностями: изменения климата, строительство шоссе, которые дробят их ареал на фрагменты, и хламидиоз (в некоторых группах заразились абсолютно все коалы). Но особенно опасной угрозой стали лесные пожары. Эти сумчатые редко спускаются с эвкалиптовых деревьев, поскольку именно листья эвкалипта составляют их основной рацион. Из-за этого многие коалы не успевают убежать от пожаров, которые бушуют на востоке Австралии.
Бисса (на грани исчезновения)
Черепахи бисса обитают в тропических и субтропических водах по всему миру. Браконьеры охотятся на пресмыкающихся из-за яиц, мяса и красивых панцирей (из них делают произведения декоративно-прикладного искусства). Гнездящихся самок осталось менее 25 тысяч. На некоторых рептилий специалисты по охране природы надели GPS-маячки, чтобы больше узнать об их подводной жизни. Черепаха на снимке была сфотографирована в ветеринарном госпитале Австралийского зоопарка.
Восточный венценосный журавль (уязвимый вид)
Популяция этого вида африканских журавлей за 35 лет сократилась с более чем 100 тысяч особей до 30 тысяч. Изящные венценосные журавли вырастают до метра в высоту, люди охотятся на них ради мяса и яиц. Болотистая среда обитания, где журавли охотятся и размножаются, уничтожается. Журавль на фото живет во французском птичьем парке Parc des Oiseaux.