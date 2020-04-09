Они исчезают: животные, которых мы можем потерять

Панды и тигры непременно находятся в центре внимания, когда речь идет о защите животных, однако тысячи других уязвимых видов остаются в тени. Большинство из них не такие милые и харизматичные, но не менее важны для экосистем. На грани исчезновения официально находятся 30 тысяч видов, из которых 28% — рептилии, включая 6 из 7 видов морских черепах. Численность птиц сокращается из-за изменений климата, утраты среды обитания, истребления и пестицидов. Сегодня в Северной Америке птиц на 2,9 миллиарда меньше, чем в 1970 году.

Ниже — лишь некоторые их тех, кого мы можем потерять.