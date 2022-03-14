ООН: на планете становится все больше «гиблых мест»

Ученые признали районы с уничтоженной экологией опасными для жизни людей.

В мире увеличивается число «гиблых мест» — районов, экология которых оказалась уничтожена из-за сильного загрязнения окружающей среды. Из-за этого страдают миллионы проживающих там людей, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад представителя ООН по правам человека и окружающей среде Дэвида Бойда.

По словам Бойда, в загрязненных районах планеты обычно проживает крайне бедное население. Эти люди часто страдают от рака, инсультов, болезней сердца и органов дыхания, нарушения интеллекта и проблем с психикой из-за высокого содержания тяжелых металлов и других опасных веществ в тех местах.

Как отметил представитель ООН, серьезные загрязнения окружающей среды стали причиной девяти миллионов преждевременных смертей, что в два раза больше, чем число жертв COVID-19 в первые полтора года пандемии. В основном «гиблые места» появляются из-за работающих там промышленных предприятий.

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Среди наиболее загрязненных районов планеты Дэвид Бойд выделил «аллею рака» в Луизиане, где расположено более 100 нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, город Кабве в Замбии, свалку Пата Рат в Румынии, а также заморские регионы Франции — Гваделупу и Мартинику.

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По данным исследователя, объем производства веществ во всем мире в период с 2000 по 2017 годы увеличился в два раза и еще удвоится к 2030 году. Бойд призвал правительства стран лучше регулировать деятельность компаний, загрязняющих окружающую среду, и меньше финансировать отрасли, наносящие ущерб природе.

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