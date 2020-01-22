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Природа

Опасная неизбежность: природные катаклизмы в России случаются все чаще

Анастасия Баринова
22 января 2020
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Фото: Linda Russ/Pixabay
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Фото: Free-Photos/Pixabay
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Фото: ykaiavu/Pixabay
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Фото: skeeze/Pixabay
Климатологи проанализировали частоту опасных природных явлений и пришли к неутешительным выводам.

За минувшие 20 лет в России более чем в два раза увеличилось число опасных природных явлений, связанных с климатом. По статистике Росгидромета, если ранее ежегодно происходило до 200 таких гидрометеорологических событий, то теперь минимум раз в два года, насчитывается по 400 и более стихийных бедствий. В частности, в 2018 году их было зафиксировано 465. При этом статистика учитывает только те случаи, когда людям или экономике был нанесен ущерб.

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Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев поясняет, что аналогичных данных в масштабах планеты нет, но для понимания общей картины можно ориентироваться на данные страховых агентств, по которым за последние 30-40 лет число всевозможных неблагоприятных явлений и катаклизмов, погодных и природных, выросло примерно в три раза. Основной урон связан с ветром: это штормы, смерчи, ураганы и торнадо. На втором месте – аномалии режима увлажнения: осадки и засухи.

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В Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова разработан индекс по шкале от 1 до 10, позволяющий оценить климатическую ситуацию во всех регионах России. Индекс учитывает количество неблагоприятных катастрофических явлений, их частоту и силу, а также численность населения и другие региональные показатели.

«Например, Петербург входит в треть самых благоприятных регионов, а Московская область – в противоположном конце линейки. Прежде всего именно в силу плотности заселения и использования территории. Надо отметить, что и средняя повторяемость опасных погодных явлений там выше, чем на северо-западе России», – Андрей Киселев.

Директор обсерватории Владимир Катцов добавляет, что во второй половине века Россию ожидает еще больше катаклизмов. И если прежде главной задачей специалисты считали попытки снизить влияние антропогенного фактора на климат, то в последнее время встал вопрос адаптации цивилизации к погодным аномалиям – они становятся новой нормой.