Опасная неизбежность: природные катаклизмы в России случаются все чаще

За минувшие 20 лет в России более чем в два раза увеличилось число опасных природных явлений, связанных с климатом. По статистике Росгидромета, если ранее ежегодно происходило до 200 таких гидрометеорологических событий, то теперь минимум раз в два года, насчитывается по 400 и более стихийных бедствий. В частности, в 2018 году их было зафиксировано 465. При этом статистика учитывает только те случаи, когда людям или экономике был нанесен ущерб.
Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев поясняет, что аналогичных данных в масштабах планеты нет, но для понимания общей картины можно ориентироваться на данные страховых агентств, по которым за последние 30-40 лет число всевозможных неблагоприятных явлений и катаклизмов, погодных и природных, выросло примерно в три раза. Основной урон связан с ветром: это штормы, смерчи, ураганы и торнадо. На втором месте – аномалии режима увлажнения: осадки и засухи.
В Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова разработан индекс по шкале от 1 до 10, позволяющий оценить климатическую ситуацию во всех регионах России. Индекс учитывает количество неблагоприятных катастрофических явлений, их частоту и силу, а также численность населения и другие региональные показатели.
Директор обсерватории Владимир Катцов добавляет, что во второй половине века Россию ожидает еще больше катаклизмов. И если прежде главной задачей специалисты считали попытки снизить влияние антропогенного фактора на климат, то в последнее время встал вопрос адаптации цивилизации к погодным аномалиям – они становятся новой нормой.