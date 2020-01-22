Опасная неизбежность: природные катаклизмы в России случаются все чаще

За минувшие 20 лет в России более чем в два раза увеличилось число опасных природных явлений, связанных с климатом. По статистике Росгидромета, если ранее ежегодно происходило до 200 таких гидрометеорологических событий, то теперь минимум раз в два года, насчитывается по 400 и более стихийных бедствий. В частности, в 2018 году их было зафиксировано 465. При этом статистика учитывает только те случаи, когда людям или экономике был нанесен ущерб.