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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Природа

Опасный грибок уничтожил уже несколько видов земноводных и угрожает наземным амфибиям

National Geographic Россия
26 октября 2021
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Мертвая жаба Brachycephalus rotenbergae в Атлантическом лесу
Фото: Diego Moura-Campos
Последствия для экосистем могут быть очень серьезными.

Водный грибок Batrachochytrium dendrobatidis, который привел к исчезновению нескольких видов земноводных, проводящих всю свою жизнь или ее часть в воде, теперь угрожает наземным амфибиям. 

Ученые из Исследовательского фонда Сан-Паулу в Бразилии (FAPESP) обнаружили беспрецедентную смертность среди миниатюрных жаб Brachycephalus rotenbergae. Эти существа обитают вдали от водных сред в Атлантическом лесу – глобальном экорегионе Южной Америки, который представляет собой собой стокилометровую полосу вдоль атлантического побережья Бразилии. Исследователи обнаружили, что жабы массово заражаются грибком, вызывающим хитридиомикоз.

Ученые отмечают, что земноводные, размножающиеся на суше, несут важную экологическую функцию: они борются с насекомыми, передающими болезни, такие как денге, желтая лихорадка и лихорадка зика.

«Грибок поражает кожу земноводных. Инфекция вызывает физиологический дисбаланс, и в итоге животное умирает от сердечного приступа», – Диего Моура-Кампос, ведущий автор исследования.

Авторы работы изучили десяток погибших жаб и обнаружили у них характерные симптомы, включающие потерю веса, сильно шелушащуюся кожу и очень высокую инфекционную нагрузку. Исследователи полагают, что виды с прямым развитием (которые размножаются на суше и не имеют головастиков – из икры вылупляются полностью сформировавшиеся миниатюрные взрослые особи) еще менее приспособлены к грибку. Водные виды находились в контакте с патогеном дольше и, возможно, приобрели определенную устойчивость к инфекции.

Моура-Кампос наблюдал заболеваемость и смертность инфицированных жаб во время полевого исследования, проведенного в биологическом заповеднике Серра-ду-Джапи в муниципалитете Жундиаи в период с мая 2018 года по май 2019 года. Ученый отмечает, что мертвые и умирающие особи вида Brachycephalus rotenbergae были обнаружены после атипичного периода засухи.

«Эти животные очень маленькие, их трудно найти. После смерти они быстро разлагаются. Обнаружение сразу девяти из них мертвыми или с тяжелыми заболеваниями за короткое время, как это сделали мы, предполагает, что другие, вероятно, тоже умерли по причине болезни, [вызываемой грибком]», – Гильерме Беккер, соавтор исследования.

По словам Беккера, по мере потепления подобные инфекции будут возникать все чаще и распространяться быстрее, а их возбудители могут стать более опасными по мере того, как все чаще появляются их гибриды. 

«Недостаток влаги в лесной почве, где они живут, возможно, заставил этих животных искать спасения в ручьях, что подвергло их повышенному воздействию грибка», – говорит Беккер. 

Другая гипотеза заключается в том, что периоды засухи ставят под угрозу иммунную систему земноводных, и они становятся более уязвимыми для грибка.

Грибок Batrachochytrium dendrobatidis возник в Азии и, вероятно, распространился по миру в результате торговли лягушачьим мясом. Виды, потребляемые людьми, такие как лягушка-бык (Lithobates catesbeianus), устойчивы к грибку и могут быть носителями без заражения.

Ранние исследования показали, что грибок вызвал сокращение популяций по крайней мере 501 вида амфибий во всем мире. В одной только Бразилии затронуто не менее 50 видов, 12 из которых вымерли.

«Амфибии очень важны для функционирования многих экосистем. Их биомасса в лесах огромна. Они служат пищей для множества других животных, поедают членистоногих в дикой природе и контролируют сообщества беспозвоночных. Что касается водных видов, большинство из них являются травоядными на стадии головастика и потребляют фитопланктон, который мог бы разрушить водную среду, если бы не головастики. Эти животные пересекают водные и наземные экосистемы, поэтому, когда происходят вспышки хитридиомикоза, воздействие оказывается значительным», – Гильерме Беккер.

В качестве примера Беккер напомнил недавнее исследование, в котором ученые показали, что сокращение популяции амфибий из-за инфекции B. dendrobatidis было связано с увеличением вспышек малярии в 1990-х и 2000-х годах в Панаме и Коста-Рике. По словам исследователя, потребуются наблюдения в течение нескольких лет, чтобы получить более точную оценку глобального воздействия хитридиомикоза на популяции амфибий.

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