Опасный грибок уничтожил уже несколько видов земноводных и угрожает наземным амфибиям

Водный грибок Batrachochytrium dendrobatidis, который привел к исчезновению нескольких видов земноводных, проводящих всю свою жизнь или ее часть в воде, теперь угрожает наземным амфибиям.

Ученые из Исследовательского фонда Сан-Паулу в Бразилии (FAPESP) обнаружили беспрецедентную смертность среди миниатюрных жаб Brachycephalus rotenbergae. Эти существа обитают вдали от водных сред в Атлантическом лесу – глобальном экорегионе Южной Америки, который представляет собой собой стокилометровую полосу вдоль атлантического побережья Бразилии. Исследователи обнаружили, что жабы массово заражаются грибком, вызывающим хитридиомикоз.

Ученые отмечают, что земноводные, размножающиеся на суше, несут важную экологическую функцию: они борются с насекомыми, передающими болезни, такие как денге, желтая лихорадка и лихорадка зика.