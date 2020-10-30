Операция по спасению: львенка и леопарда из России впервые репатриируют в Танзанию

Иногда среди потока безрадостных новостей, атмосферы осенней тоски и всех нехороших предчувствий нам просто нужно прочитать историю с хорошим концом, чтобы снова поверить в добро. Эта история — именно такая.

И начинается она в марте 2020 года, в самый разгар пандемии и связанных с ней ограничений, в грязном сарае дагестанского городка Избербаш. Там неравнодушные люди обнаружили и забрали у нерадивых хозяев львенка, балансирующего на грани жизни и смерти. Семимесячный хищник был еще несмышленым котенком, но успел узнать многое о человеческой жестокости.

Прошлым летом он служил милым украшением для пляжных фотосессий и часами бродил вслед за хозяином-фотографом под знойным солнцем. Судя по всему, после завершения курортного сезона львенок заболел, и фотограф решил «сплавить» подрастающего серьезного хищника другим желающим.

Новые хозяева не оправдали надежд на хорошую жизнь. Как выяснилось, львенка держали в грязном и тесном сарае без всякого отопления, а в холода зачем-то поливали холодной водой. Когда о детеныше узнали неравнодушные люди, они забили тревогу. Через владельца крымского львиного сафари-парка «Тайган» обеспокоенные судьбой львенка зоозащитники вышли на Карена Даллакяна — челябинского доктора Айболита, ветеринарного врача, президента фонда «Спаси меня» и Центра по спасению животных всех видов, размеров и мастей. Доктор принимает на содержание и реабилитирует животных из передвижных и контактных зоопарков, раненых зверей из леса. Карен долго не размышлял, решил — надо срочно спасать.