Операция по спасению: львенка и леопарда из России впервые репатриируют в Танзанию
Иногда среди потока безрадостных новостей, атмосферы осенней тоски и всех нехороших предчувствий нам просто нужно прочитать историю с хорошим концом, чтобы снова поверить в добро. Эта история — именно такая.
И начинается она в марте 2020 года, в самый разгар пандемии и связанных с ней ограничений, в грязном сарае дагестанского городка Избербаш. Там неравнодушные люди обнаружили и забрали у нерадивых хозяев львенка, балансирующего на грани жизни и смерти. Семимесячный хищник был еще несмышленым котенком, но успел узнать многое о человеческой жестокости.
Прошлым летом он служил милым украшением для пляжных фотосессий и часами бродил вслед за хозяином-фотографом под знойным солнцем. Судя по всему, после завершения курортного сезона львенок заболел, и фотограф решил «сплавить» подрастающего серьезного хищника другим желающим.
Новые хозяева не оправдали надежд на хорошую жизнь. Как выяснилось, львенка держали в грязном и тесном сарае без всякого отопления, а в холода зачем-то поливали холодной водой. Когда о детеныше узнали неравнодушные люди, они забили тревогу. Через владельца крымского львиного сафари-парка «Тайган» обеспокоенные судьбой львенка зоозащитники вышли на Карена Даллакяна — челябинского доктора Айболита, ветеринарного врача, президента фонда «Спаси меня» и Центра по спасению животных всех видов, размеров и мастей. Доктор принимает на содержание и реабилитирует животных из передвижных и контактных зоопарков, раненых зверей из леса. Карен долго не размышлял, решил — надо срочно спасать.
24 марта Карен вылетел из Челябинска в Москву, а оттуда — в Махачкалу. К спецоперации по спасению с самого начала подключилась Юлия Агаева, друг и волонтер фонда «Спаси меня», генеральный директор туристической компании SO.TRAVEL. Раньше Юлия уже помогала челябинскому ветеринару с вызволением и перевозкой животных: так, с ее помощью удалось отправить львицу Лолу, спасенную из частного зоопарка, в крымский вышеупомянутый сафари-парк «Тайган». Вот и в этот раз на средства компании были оплачены билеты и транспортировка львенка, — дело не только затратное, но и невероятно хлопотное, учитывая тяжкую обстановку самого начала ограничений из-за пандемии коронавируса.
На первые видео, снятые по прибытию к месту пребывания львенка, больно смотреть: он безвольно висит на руках своего будущего спасителя, пустые глаза ни на чем не фокусируются, слипшаяся и грязная от мочи и кала шерсть кое-где уступает место гнойным ранам, язвам и пролежням. Живот вздувшийся, задние лапы перебиты. Скорее всего, его били: позвоночник был чувствителен к прикосновениям в области поясницы. Пролежни изъели мышцы до кости — ходить он не мог. Мог лишь издавать басовитый недовольный рык, когда врач пальпировал ему живот и позвоночник, прощупывая травмы, и на месте обрабатывал открытые раны зеленкой. Львенок очень много пил, сказывалось обезвоживание. Над именем долго не думали — спасенного малыша назвали Симбой.
Парализованного зверя привезли из Махачкалы «Аэрофлотом» 26 марта, а 29 марта Карен сделал ему операцию по удалению каловых камней, и Симба потихоньку начал ходить и выздоравливать.
«Симба — волшебный ребенок, уникальный. Когда я его впервые увидела, он не мог пошевелиться, был парализован. Но повернул голову и взглянул мне в глаза. Это стало почти откровением, такой был понимающий у него взгляд», — делится воспоминаниями Юлия Агаева.
Потребовалось 26 заявлений в прокуратуру и один разговор ветврача c Владимиром Путиным по видео-конференц-связи, чтобы в МВД наконец заинтересовались этой историей. В конце июня стало известно, что из-за издевательств над львенком в Дагестане возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»). А организация зоозащитников «Друзья моего сердца» запустила петицию о введении уголовной ответственности за эксплуатацию львов.
За время реабилитации Симба вымахал, из затравленного львенка превратился в юного и статного льва. Он стремительно набрал вес — с 50 до 90 кг, морда с умными и ясными глазами опушилась гривой, а сам зверь стал гораздо более игривым и доверчивым. В этом заслуга тех, кто окружил его вниманием, любовью и заботой, вместе с ним преодолевая травматичное прошлое.
Симба проходил реабилитацию в приюте «Спаси меня» в течении 7,5 месяцев. Именно благодаря заботе бессменного руководителя приюта Карена Даллакяна и всей его команды львенок выжил и набрался сил. И тут спасители львенка решили совершить невозможное: вернуть Симбу на историческую родину, в Африку. Все сходились в одном: он заслужил беспечную жизнь на свободе после всего, что пережил. Конечно, от перенесенных травм лев до конца не оправится уже никогда: он не сможет самостоятельно охотиться и существовать без присмотра людей, но это мелочи по сравнению с возможностью отправить его в благоприятную среду.
Вместе с Симбой отправить «домой» решили еще одну подопечную приюта «Спаси меня» — самку леопарда Еву. Она живет в челябинском центре по реабилитации животных с прошлого года. К Карену Галлакяну Ева попала крохотным слепым котенком из передвижного зверинца в Оренбурге в возрасте всего нескольких дней: от нее отказалась мать. Она не кормила кроху, рычала на нее и чуть не растерзала. Кроху-леопарда привезли челябинскому айболиту, и он полностью заменил ей мать. Вставал даже ночью каждые два три часа, поил козьим молоком, массировал животик. Везде возил ее с собой, по ночам устраивал спать с маленькой грелкой. В няньках у Евы была вся добросовестная и заботливая команда приюта.
Однако при всем этом у Евы сохранились инстинкты дикого зверя, она проявляет навыки охоты и не так привыкла к людям, как Симба, поэтому есть надежда реинтродуцировать ее в естественную среду обитания.
На том и порешили. И начались сложные, волнительные и многообещающие усилия по организации первой в России репатриации африканских хищников на родину.
Это будет первая международная коллаборация по репатриации диких животных Африки, инициированная Россией.
К выбору нового дома для молодых хищников подошли со всей ответственностью: проверяли благонадежность каждого потенциального реабилитационного центра в Африке. Организаторы репатриации рассмотрели тринадцать запросов, в том числе из ЮАР, но отклонили их из-за популярности трофейной охоты в республике.
В итоге выбор пал на Танзанию, потому что это страна-лидер по популяции львов. В дикой природе там живут более восьми тысяч гривастых хищников. Избранный реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew принимает львенка на пожизненное проживание. Там работают высококвалифицированные, добрые, любящие животных доктора, которые будут заботиться о Симбе круглосуточно. Территория центра составляет 144 гектара, а пушистому эмигранту выделят два гектара территории, при этом его вольер не станут огораживать заборами, чтобы создать ощущение полностью дикой среды. Помимо львов в реабилитационном центре обитают представители прочей африканской фауны: зебры, носороги, каракалы, сервалы и слоны.
А Еве предстоит освоиться в саванне и научиться охотиться, чтобы она смогла самостоятельно жить в дикой природе.
На просьбу о помощи известного ветеринара Карена Даллакяна откликнулись тысячи россиян. Организацию репатриации и всю логистику взяла на себя туристическая компания-партнер SO.TRAVEL. Лабиринты юридических тонкостей, огромный документооборот, легион инстанций — вряд ли вы представляете, как сложно вывезти двух диких кошек из России и при этом оформить все легально. Директор компании Юлия Агаева не только представляет, но методом собственных проб и ошибок прошла этот путь ради Симбы и Евы.
Репатриация и адаптация животных — длинный, сложный и дорогостоящий процесс. Русская медная компания взяла на себя все организационные расходы и полностью, на все 100% оплатила расходы по репатриации. Благодаря этому не пришлось заморачиваться со сложным маршрутом полета и пересадками: регулярными авиалиниями добраться напрямую из Челябинска в Танзанию невозможно. Поэтому животные полетят в Африку с комфортом — в салоне Боинга-737 специальной конфигурации. Полет продлится 10 часов; усыплять хищников Карен Даллакян не планирует: это лишняя нагрузка на их организм.
Чтобы обезопасить их и окружающих, на заказ для четверолапых пассажиров сделаны специальные просторные клетки. В качестве базы использовались решетчатые клетки для животных, их укрепили металлокаркасом, который выдерживает нагрузку до 200 килограммов, а сверху обшили листами из оцинкованной стали. Для леопарда использовали один слой металла толщиной в 0,7 миллиметра, а для львенка — два слоя. К тому же вольер молодого льва усилили дополнительно. Знаковый полет запланирован на середину ноября.
Организация репатриации происходит при постоянном освещении и поддержке организации «Друзья моего сердца» (Friends.of.my.heart) — глобального сообщества зоозащитников, основанного изначально для помощи Симбе и вдохновленного его историей. Люди из разных уголков мира объединились, чтобы спасти одного львенка. Название сообщества отсылает нас к словам знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани, который говорил: «Люблю писать животных — это друзья моего сердца».
У Пиросмани есть известная картина — «Лев и солнце», где изображен воинственный хищник и яркое светило.
Греет мысль, что с повзрослевшего Симбы тоже скоро можно будет писать картины. Наверное, они будут изображать жизнерадостного и свободного льва под лучами африканского солнца.