Орангутаны научились играть на музыкальном инструменте. Как это связано с речевым аппаратом?
Британские ученые продолжают изучать происхождение и развитие человеческой речи. В рамках эксперимента, проведенного в 2016 году, орангутан по кличке Рокки из зоопарка Индианаполиса успешно повторил более 500 звуков.
После этого Роберт Шумэйкер (Robert Shumaker) из Даремского университета и Адриано Ламейр (Adriano Lameira) из Сент-Эндрюсского университета сконцентрировались на активной вокализации. Она считается исключительно человеческим аспектом производства речи: контролируя работу собственных голосовых связок, люди производят гласные и согласные звуки, что позволяет выстраивать отдельные языковые единицы в целые предложения, а также петь. Конечно, наше умение говорить – уникально, однако ученые решили доказать, что человекообразные обезьяны не так уж от нас и отстают.
В исследовании приняли участие шесть орангутанов. Сначала им показали, как пользоваться музыкальным инструментом казу. Его особенность заключается в том, что для извлечения звука в него нужно не дуть, а петь, то есть для игры требуется как раз задействовать голосовые связки.
Двое из шести приматов быстро научились играть на казу, хотя самостоятельно держать инструменты они не могли и тут же их ломали. Однако когда ученые подносили казу ко рту животных, те использовали иснтрумент по назначению. Полученная «мелодия» была записана, а затем исследователи, применив спектральный анализ, сравнили их с обычной рефлекторной вокализацией, характерной для орангутанов. Так обнаружилась разница: звуки во время игры на казу отличались и продолжительностью, и частотой.
Это показывает, что способность к активной вокализации и ее контролю есть не только у людей, но также и у человекообразных обезьян.