Орангутаны научились играть на музыкальном инструменте. Как это связано с речевым аппаратом?

После этого Роберт Шумэйкер (Robert Shumaker) из Даремского университета и Адриано Ламейр (Adriano Lameira) из Сент-Эндрюсского университета сконцентрировались на активной вокализации. Она считается исключительно человеческим аспектом производства речи: контролируя работу собственных голосовых связок, люди производят гласные и согласные звуки, что позволяет выстраивать отдельные языковые единицы в целые предложения, а также петь. Конечно, наше умение говорить – уникально, однако ученые решили доказать, что человекообразные обезьяны не так уж от нас и отстают.



В исследовании приняли участие шесть орангутанов. Сначала им показали, как пользоваться музыкальным инструментом казу. Его особенность заключается в том, что для извлечения звука в него нужно не дуть, а петь, то есть для игры требуется как раз задействовать голосовые связки.