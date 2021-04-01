Орангутаны Тапанули могут стать первым вымершим в наше время видом человекообразных обезьян

Изолированная популяция орангутанов в лесу Батанг-Тору, Южное Тапанули в Индонезии, впервые была описана в 1997 году, но тогда не была признана как отдельный вид. Это произошло только в 2017 году после детального филогенетического исследования. Вид получил название Pongo tapanuliensis.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, этих обезьян теперь можно найти только в Батанг Тору на Северной Суматре, где они занимают менее 3% среды обитания, в которой они жили в конце 1800-х годов. Поскольку в Батанг Тору осталось менее 800 орангутанов Тапанули, вид стоит перед надвигающейся угрозой исчезновения.

По словам ведущего автора исследования Эрика Мейджаарда, Тапанули могут стать первым видом больших обезьян, вымершими в наше время.

Исследование, основанное на исторических записях из этого региона, показало, что обезьяны были загнаны в их нынешний дом в горах Батанг Тору охотниками. Сокращению популяции также способствовала фрагментация их среды обитания.