Орангутаны Тапанули могут стать первым вымершим в наше время видом человекообразных обезьян

Изолированная популяция орангутанов в лесу Батанг-Тору, Южное Тапанули в Индонезии, впервые была описана в 1997 году, но тогда не была признана как отдельный вид. Это произошло только в 2017 году после детального филогенетического исследования. Вид получил название Pongo tapanuliensis.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, этих обезьян теперь можно найти только в Батанг Тору на Северной Суматре, где они занимают менее 3% среды обитания, в которой они жили в конце 1800-х годов. Поскольку в Батанг Тору осталось менее 800 орангутанов Тапанули, вид стоит перед надвигающейся угрозой исчезновения.
По словам ведущего автора исследования Эрика Мейджаарда, Тапанули могут стать первым видом больших обезьян, вымершими в наше время.
Исследование, основанное на исторических записях из этого региона, показало, что обезьяны были загнаны в их нынешний дом в горах Батанг Тору охотниками. Сокращению популяции также способствовала фрагментация их среды обитания.
По словам ученых, в идеале орангутаны должны иметь возможность перемещаться между различными средами, в том числе низменностями, чтобы максимизировать свои шансы на выживание. Вместо этого они остаются на высокогорье, которое не подходит им оптимально.
Но даже этой ограниченной среде угрожает новая гидроэлектростанция, которая будет расположена на реке Батанг Тору. Исследователи утверждают, что завод площадью 122 гектара не позволит нескольким субпопуляциям орангутанов Тапанули смешаться, что может привести к инбридингу и ограничить генетическое разнообразие вида.
Компания PT North Sumatera Hydro Energy (PT NHSE) приостановила строительство завода из-за пандемии COVID-19. Проект также лишился ключевого финансирования со стороны Банка Китая, поэтому строительство может быть приостановлено на несколько лет.
Международный союз охраны природы и Суматранская программа сохранения орангутанов использовали эту паузу, чтобы начать независимое расследование для оценки угрозы для орангутанов.