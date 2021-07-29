Орбитальный спутник сделал снимок дельты Юкона, от которого невозможно оторваться

Река Юкон на Аляске впадает в Берингово море в замысловатой дельте, ответвления в которой вкупе с местным ландшафтом напоминают лепестки цветной капусты. Именно в таком виде дельту запечатлел спутник Landsat 8 Геологической службы США.

Составное изображение северной части дельты, сделанное 29 мая, показывает кусты ивы, выстилающие русла рек по мере их движения к морю. Травянистые осоковые луга населяют низменные заболоченные участки, перемежаемые прудами, оставленными весенними паводками. Все это вместе рождает неповторимый пейзаж, который можно наблюдать с воздуха.

Исследователи отмечают, что арктическая зона на Аляске стала заметно зеленее примерно с 1980-х годов по мере роста глобальной температуры. Эти изменения наблюдались с помощью спутниковых измерений красного и ближнего инфракрасного света, отраженного от растительности. Теперь анализ изменения растительности в дельте Юкона и близлежащей дельте Кускоквим показывает, что более северные районы тоже становятся более зелеными.