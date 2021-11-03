Осколки стекла в пустыне Атакама оказались внеземного происхождения

Около десяти лет назад внимание ученых привлекла таинственная область в пустыне Атакама. Обширный коридор протяженностью 75 километров был усеян стеклянными осколками, возраст которых насчитывал не менее 12 тысяч лет.

Осколков было слишком много, чтобы их можно было сосчитать – они были сгруппированы в нескольких местах вдоль коридора и имели разные формы: встречались даже крупные плитки до 50 сантиметров в поперечнике.

Сперва ученые считали, что осколки появились в результате взрыва большого метеора в атмосфере Земли. По другой версии, стеклянные осколки образовались в сердце бушующих пожаров тысячи лет назад, когда на планете царил другой климат и пустыня была покрыта обильной растительностью.

В новом исследовании ученые собрали более 300 образцов осколков из Атакамы, изучили их под микроскопом и проанализировали их химический состав с помощью спектроскопии. Результаты, как утверждает команда, недвусмысленно предполагают, что стекло – не с этой планеты.