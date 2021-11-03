Осколки стекла в пустыне Атакама оказались внеземного происхождения

Около десяти лет назад внимание ученых привлекла таинственная область в пустыне Атакама. Обширный коридор протяженностью 75 километров был усеян стеклянными осколками, возраст которых насчитывал не менее 12 тысяч лет.
Осколков было слишком много, чтобы их можно было сосчитать – они были сгруппированы в нескольких местах вдоль коридора и имели разные формы: встречались даже крупные плитки до 50 сантиметров в поперечнике.
Сперва ученые считали, что осколки появились в результате взрыва большого метеора в атмосфере Земли. По другой версии, стеклянные осколки образовались в сердце бушующих пожаров тысячи лет назад, когда на планете царил другой климат и пустыня была покрыта обильной растительностью.
В новом исследовании ученые собрали более 300 образцов осколков из Атакамы, изучили их под микроскопом и проанализировали их химический состав с помощью спектроскопии. Результаты, как утверждает команда, недвусмысленно предполагают, что стекло – не с этой планеты.
По словам исследователей, минералы в стекле, называемые цирконами, при разложении образовали минерал бадделеит, – а для этого требуются чрезвычайно высокие температуры, выше 1670 °C (стоит ли говорить, что это пожарче, чем при обычном пожаре).
Но это еще не все. Осколки стекла также содержали тысячи следов экзотических минералов, которые редко встречаются на Земле. Некоторые из этих странных минералов, в том числе внеземной кубанит, были ранее идентифицированы миссией NASA Stardust, которая собрала его образцы с кометы Wild 2 в 2004 году.
Пока рано говорить наверняка, но чем бы ни был странный объект, усеявший стеклом пустыню Атакама тысячи лет назад, он вполне мог иметь какое-то отношение к комете Wild 2 – по крайней мере, с точки зрения его состава.
Еще одно совпадение, требующее пристального изучения, заключается в том, что время взрыва объекта в воздухе в значительной степени совпадает с вымиранием мегафауны в четвертичном периоде и изменением климата в Южной Америке, а также с прибытием в этот район древних охотников-собирателей.
Полюбуйтесь на карту всех крупных метеоров за последние 30 лет.