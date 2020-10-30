Осьминоги могут определить вкус на ощупь. Как они это делают?

Старший автор исследования Николас Беллоно и его коллеги начали свою работу с подтверждения способности осьминогов осязать на ощупь. Они провели эксперимент с калифорнийским двупятнистым осьминогом (Octopus bimaculoides) и определили, что этот моллюск демонстрирует разное поведение, когда его присоски касались потенциальной добычи и несъедобных предметов.

На следующем этапе исследователи изучили присоски осьминогов на молекулярном уровне. Поиск привел к открытию особой популяции клеток, расположенных на кончиках присосок животных. Эти недавно обнаруженные сенсоры теперь называются хемотактильными рецепторами, именно они способны распознавать химические вещества, которые плохо растворяются в воде.

Осьминоги выработали особый способ распознавания вкуса предметов – даже если идентифицируемое ими вещество не растворяется в воде, а его вкус или запах невозможно почувствовать на расстоянии в водной среде.