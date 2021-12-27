Осьминог размером с рисовое зернышко будет помогать ученым

На протяжении многих поколений для изучения основ биологии специалисты полагались на жалкую горстку организмов. Все животные, которых можно разводить в лаборатории в течение нескольких поколений для генетических исследований, имеют короткую продолжительность жизни и небольшой размер тела. Самые распространенные из них – это мыши, рыбки данио и плодовые мухи.
Однако эти лабораторные животные не учитывают всего биологического разнообразия. Например, до сих пор у ученых не было доступа к культивированным лабораторным организмам осьминогов – а ведь эти головоногие моллюски до сих пор таят в себе множество загадок!
В новой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science, исследователи из Морской биологической лаборатории (MBL) знакомят нас с успешными методами культивирования малых полосатых осьминогов (Octopus chierchiae).
Детеныши малых полосатых осьминогов при вылуплении не превышают размером рисовое зерно, а взрослые особи вырастают до 18-25 мм. Тело и щупальца взрослых особей, как правило, кремового цвета с темными полосами с белой окантовкой. Эти моллюски встречаются вдоль Тихоокеанского побережья Панамы и Никарагуа и предпочитают неглубокие литоральные участки, где время от времени могут оказаться на воздухе.
У О. chierchiae есть важное отличие от большинства осьминогов – самки этого вида способны откладывать несколько кладок по 30-90 яиц за репродуктивный период, тогда как представители других видов головоногих моллюсков в основном размножаются один раз, а затем сразу начинают стареть и относительно быстро погибают.
«Мы можем спарить их и точно знать, когда они отложат яйца. Мы точно знаем, как долго они будут "высиживать" яйца, и можем вырастить потомство с относительно высокой выживаемостью по сравнению с другими осьминогами», – говорит Грасс.
Добавьте к этому небольшой размер, половой диморфизм и предсказуемый график размножения – станет легко понять, почему O. chierchiae является идеальным кандидатом для дальнейших исследований, пишут авторы работы. Что делает осьминогов O. chierchiae еще более привлекательными для науки, так это тот факт, что маленькие осьминоги, которые вылупляются из яиц, представляют собой точь-в-точь миниатюрных взрослых особей.
Около десяти лет назад биологи во главе с Ричардом Россом уже пытались культивировать лабораторных осьминогов O. chierchiae, однако тогда эти попытки были прекращены из-за гибели потомства моллюсков. Теперь есть надежда на то, что маленькие осьминожки позволят науке шагнуть вперед.