Осьминог размером с рисовое зернышко будет помогать ученым

Однако эти лабораторные животные не учитывают всего биологического разнообразия. Например, до сих пор у ученых не было доступа к культивированным лабораторным организмам осьминогов – а ведь эти головоногие моллюски до сих пор таят в себе множество загадок!

В новой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science, исследователи из Морской биологической лаборатории (MBL) знакомят нас с успешными методами культивирования малых полосатых осьминогов (Octopus chierchiae).