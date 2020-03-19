Осьминог выходит на сушу в поисках пропитания: видео

На видео попал новозеландский осьминог, или осьминог маори (лат. Macroctopus maorum). Это один из самых крупных представителей головоногих моллюсков в регионе, в среднем вырастающий до двух метров. Он обитает на глубинах до 500 метров и нередко добывает пищу вблизи береговой линии, но предпочитает делать это по ночам. В данном случае осьминог стал жертвой прилива: обосновавшись среди залитых водой камней, с отливом он оказался на суше, и ему ничего не оставалось, как искать новое укрытие под водой.



M. maorum считается умелым и агрессивным охотником: он питается омарами, крабами, ракообразными и рыбой, вводя жертве токсин, который размягчает ее ткани. Он также нападает на осьминогов, сопоставимых с ним по размерам и даже превосходящих его, и не только на представителей других видов – но и на себе подобных.



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