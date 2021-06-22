Осьминог выталкивает пластиковую трубу в океан, чтобы спасти потомство: видео

Морской биолог из Австралии Шери Маррис прогуливалась по берегу в МакКрее — пригороде Мельбурна, когда заметила лежащую на песке пластиковую трубу. Она хотела подобрать этот мусор, однако увидела торчащие из трубы щупальца осьминога.

Маррис начала записывать видео, чтобы запечатлеть то, что произойдет. Как позже обнаружила исследовательница, в трубе находились яйца осьминога, и моллюск отчаянно пытался спасти свое потомство, толкая трубу в океан.