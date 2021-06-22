Осьминог выталкивает пластиковую трубу в океан, чтобы спасти потомство: видео

Морской биолог из Австралии Шери Маррис прогуливалась по берегу в МакКрее — пригороде Мельбурна, когда заметила лежащую на песке пластиковую трубу. Она хотела подобрать этот мусор, однако увидела торчащие из трубы щупальца осьминога.
Маррис начала записывать видео, чтобы запечатлеть то, что произойдет. Как позже обнаружила исследовательница, в трубе находились яйца осьминога, и моллюск отчаянно пытался спасти свое потомство, толкая трубу в океан.
В конечном итоге осьминогу удалось добиться своей цели, а Маррис помогла животному стабилизировать трубу, чтобы она не поднималась по воде и не вернулась обратно на берег.
Чаще всего осьминоги размножаются возле берегов. Они выбирают просторные норы и откладывают в них яйца, которые потом склеивают в длинный шнур с помощью специальной яйцеводной железы. Этим же «клеем» осьминоги крепят яйца к потолку норы.
Самки постоянно находятся при яйцах, перебирают их, омывают струей воды и охраняет от врагов. Продолжительность инкубации яиц составляет от пяти месяцев до двух лет в зависимости от температуры воды, однако известен случай, когда самка осьминога провела четыре с половиной года, вынашивая яйца и бдительно оберегая и защищая их, пока они не вылупятся.
Исследователи, опубликовавшие статью об этом случае в 2014 году, описали свое открытие как самый длительный из известных периодов высиживания яиц у животного.
Большинство самок осьминогов откладывают одну кладку яиц за всю жизнь; затем они умирают после вылупления потомства. Самцы осьминогов гибнут вскоре после спаривания.