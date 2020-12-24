Осьминоги бьют рыб просто со злости: видео
Ученые предоставили видеосвидетельства того, как осьминоги беспорядочно бьют рыбу — возможно, без всякой причины, кроме как из злобы.
Фактически этот антисоциальный феномен, который ученые называют «активным вытеснением» рыбы, происходит в разгар совместной охоты, когда осьминоги и рыба объединяются, чтобы вместе преследовать и ловить добычу.
Временные охотничьи союзы между осьминогами и рыбами регистрировались на протяжении десятилетий и включали в себя участников разных видов. Иногда рыба и осьминоги работают вместе более часа, при этом разные виды исследуют разные места.
Чаще всего осьминоги преследуют добычу, которая мечется вокруг скал и в труднодоступных местах на коралловых рифах, тогда как рыба, питающаяся донным кормом, такая как золотистая зубатая барабуля (Parupeneus cyclostomus) рыщет по морскому дну. В это время другие виды рыб могут патрулировать толщу воды.
Но новое исследование показывает, что такое сотрудничество не всегда проходит безболезненно для рыб. В период с 2018 по 2019 год во время дайвинга в Красном море у побережья Израиля и Египта исследователи наблюдали восемь инцидентов, когда осьминоги Octopus cyanea внезапно били своих предполагаемых партнеров.
Octopuses and fishes are known to hunt together, taking advantage of the other's morphology and hunting strategy. Since multiple partners join, this creates a complex network where investment and pay-off can be unbalanced, giving rise to partner control mechanisms. @SimonGingins pic.twitter.com/MEyyaIZaxO— Eduardo Sampaio (@OctoEduardo) December 18, 2020
Исследователи предполагают, что большая часть ударов объясняется необходимостью контролировать поведение рыб во время охоты, будь то отпугивание их от добычи, изменение их положения в стае или даже полное изгнание с охоты. Однако несколько ударов нельзя было объяснить этими причинами, и такое поведение осьминогов исследователи сравнили с проявлением «злобы» у людей.
В таком случае головоногие моллюски игнорировали преимущества, возникающие при совместной охоте, и вымещали свое раздражение на рыбе или наносили удары щупальцами просто для того, чтобы развлечься.
Другой сценарий предполагает, что своими ударами осьминоги навязывают свою волю слабому партнеру, чтобы тот действовал эффективнее в долгосрочной перспективе.
«Мы хотим понять, как предыдущие взаимодействия между двумя животными в контексте всей группы могут привести к битью рыб, а также, что меняется после этого события», — говорит соавтор исследования Эдуарду Сампайо из Лиссабонского университета.
Авторы работы планируют продолжить исследования, чтобы лучше понять поведение моллюсков и рыб во время совместной охоты.
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