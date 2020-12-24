Осьминоги бьют рыб просто со злости: видео

Ученые предоставили видеосвидетельства того, как осьминоги беспорядочно бьют рыбу — возможно, без всякой причины, кроме как из злобы.

Фактически этот антисоциальный феномен, который ученые называют «активным вытеснением» рыбы, происходит в разгар совместной охоты, когда осьминоги и рыба объединяются, чтобы вместе преследовать и ловить добычу.

Временные охотничьи союзы между осьминогами и рыбами регистрировались на протяжении десятилетий и включали в себя участников разных видов. Иногда рыба и осьминоги работают вместе более часа, при этом разные виды исследуют разные места.

Чаще всего осьминоги преследуют добычу, которая мечется вокруг скал и в труднодоступных местах на коралловых рифах, тогда как рыба, питающаяся донным кормом, такая как золотистая зубатая барабуля (Parupeneus cyclostomus) рыщет по морскому дну. В это время другие виды рыб могут патрулировать толщу воды.

Но новое исследование показывает, что такое сотрудничество не всегда проходит безболезненно для рыб. В период с 2018 по 2019 год во время дайвинга в Красном море у побережья Израиля и Египта исследователи наблюдали восемь инцидентов, когда осьминоги Octopus cyanea внезапно били своих предполагаемых партнеров.