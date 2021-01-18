Осьминоги оказались способны адаптироваться к закислению океана
В 2014 году Всемирная метеорологическая организация впервые включила в ежегодный отчет о парниковых газах специальный раздел о закислении океана. В нем отмечалось, что текущая скорость повышения кислотности океана является максимальной за последние 300 млн лет и, по прогнозам, будет только увеличиваться — как минимум до середины XXI века.
Само закисление океана представляет собой снижение показателя pH, которое вызвано попаданием в океан углекислого газа из атмосферы Земли. Как и в случае с глобальным потеплением, в основе этого процесса лежит антропогенный фактор.
Последствия закисления, прежде всего, касаются живых организмов, чьи раковины образованы из углекислого кальция. В результате закисления ослабевает их способность образовывать раковины. Эти виды часто служат основой пищевых цепей в океанах, поэтому следующие серьезные последствия могут коснуться морских животных, а в будущем и людей.
Кроме того из-за этого процесса нарушается ориентация рыб в окружающей среде – морские хищники теряют чувствительность к запаху своих жертв, что ставит под угрозу существование морских экосистем.
Ученые продолжают исследовать последствия непосредственного воздействия закисления океана на морских животных, и, похоже, они получили оптимистичные данные касательно одного из морских обитателей.
Исследователи в течение нескольких недель наблюдали реакцию осьминога Octopus rubescens на снижение уровня pH в окружающей среде. Этот вид распространен на западном побережье Северной Америки.
Скорость обмена веществ в покое или Resting Metabolic Rate (RMR) десяти осьминогов оценивался в лабораторных условиях через одну, а затем пять недель после воздействия кислой воды. Одновременно отслеживалось, получают ли животные необходимое количество кислорода для нормальной жизнедеятельности.
Исследователи обнаружили, что у осьминогов на начальном этапе эксперимента произошли значительные метаболические изменения — своего рода шоковая реакция на закисление воды. Однако, уже через неделю основные показатели головоногих моллюсков пришли в норму.
«Этот ответ в обычном уровне метаболизма предполагает, что O. rubescens со временем может адаптироваться к повышенному содержанию CO2. Наблюдаемое увеличение RMR может быть результатом множественных острых реакций на гиперкапнию [повышенное содержание CO2 в крови], возможно, включая как поведенческие, так и физиологические стратегии», — пишут исследователи.
Тем не менее, авторы работы указывают, что результаты их исследований не означают, что мы должны мириться с климатическим кризисом и не предпринимать серьезных усилий, чтобы обратить его вспять. «Когда мы не заботимся о планете должным образом, мы сами потенциально обречены на вымирание», — пишут ученые.
Узнайте, как температура верхних слоёв океана достигла максимума за всю историю наблюдений.