Осьминоги оказались способны адаптироваться к закислению океана

В 2014 году Всемирная метеорологическая организация впервые включила в ежегодный отчет о парниковых газах специальный раздел о закислении океана. В нем отмечалось, что текущая скорость повышения кислотности океана является максимальной за последние 300 млн лет и, по прогнозам, будет только увеличиваться — как минимум до середины XXI века.

Само закисление океана представляет собой снижение показателя pH, которое вызвано попаданием в океан углекислого газа из атмосферы Земли. Как и в случае с глобальным потеплением, в основе этого процесса лежит антропогенный фактор.

Последствия закисления, прежде всего, касаются живых организмов, чьи раковины образованы из углекислого кальция. В результате закисления ослабевает их способность образовывать раковины. Эти виды часто служат основой пищевых цепей в океанах, поэтому следующие серьезные последствия могут коснуться морских животных, а в будущем и людей.

Кроме того из-за этого процесса нарушается ориентация рыб в окружающей среде – морские хищники теряют чувствительность к запаху своих жертв, что ставит под угрозу существование морских экосистем.

Ученые продолжают исследовать последствия непосредственного воздействия закисления океана на морских животных, и, похоже, они получили оптимистичные данные касательно одного из морских обитателей.

Исследователи в течение нескольких недель наблюдали реакцию осьминога Octopus rubescens на снижение уровня pH в окружающей среде. Этот вид распространен на западном побережье Северной Америки.