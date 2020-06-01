Осьминогов Дамбо нашли на рекордной глубине в Индийском океане

Исследовательская группа во главе с доктором Аланом Джеймисоном сфотографировала двух осьминогов на глубине 6 957 и 5 760 метров в районе Зондского жёлоба к юго-востоку от острова Ява. Эти моллюски достигали в длину 35 и 43 см соответственно.

Оба осьминога принадлежат роду Octopoda Grimpoteuthis. Этих животных также называют осьминогами Дамбо из-за выступающих над глазами плавников, похожих на уши и придающих им сходство с персонажем диснеевского мультфильма 1941 года.

Останки и яйца осьминогов находили и на бо́льших глубинах, но никогда еще в объектив камеры не попадал живой осьминог. Ранее рекордом считалась глубина 5 145 м. Черно-белый снимок этого моллюска был сделан 50 лет назад в районе Барбадоса.