Осьминогов Дамбо нашли на рекордной глубине в Индийском океане

Исследовательская группа во главе с доктором Аланом Джеймисоном сфотографировала двух осьминогов на глубине 6 957 и 5 760 метров в районе Зондского жёлоба к юго-востоку от острова Ява. Эти моллюски достигали в длину 35 и 43 см соответственно.
Оба осьминога принадлежат роду Octopoda Grimpoteuthis. Этих животных также называют осьминогами Дамбо из-за выступающих над глазами плавников, похожих на уши и придающих им сходство с персонажем диснеевского мультфильма 1941 года.
Останки и яйца осьминогов находили и на бо́льших глубинах, но никогда еще в объектив камеры не попадал живой осьминог. Ранее рекордом считалась глубина 5 145 м. Черно-белый снимок этого моллюска был сделан 50 лет назад в районе Барбадоса.
Алан Джеймисон отмечает, что это открытие говорит о том, что Octopoda Grimpoteuthis могут найти потенциально подходящую среду обитания, по крайней мере, на 99% мирового морского дна. И при этом им необходимо какое-то особое устройство клеток.
Джеймисон и его команда изучает морские глубины при помощи спускаемых с борта исследовательского судна устройств в виде металлических рам с прикрепленным к ним оборудованием. На снимке можно увидеть муляж рыбы, установленный на раме, который, по задумке исследователей, должен привлекать морских животных.
Ученый надеется, что его результаты помогут рассеять некоторые недоразумения о самых глубоких частях океана и развеять миф, что на больших глубинах способны обитать только специально приспособленные для этого «монстры из шоу фриков».
Узнайте, кто живет на подводном вулкане.