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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Природа

Остров с самой уникальной в мире фауной

Анастасия Баринова
19 января 2021
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Фото: NASA
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Фото: ZooKeys/Wikipedia
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Фото: Pixabay
Тихоокеанский остров Лусон населен огромным количеством эндемичных млекопитающих. Нигде на планете столько уникальных видов в одном месте не встречается.

Специалисты из Филдовского музея естественной истории в Чикаго изучали самый крупный и густонаселенный остров Филиппинского архипелага — Лусон (Luzon). С площадью 109 964,9 кв.километров он является 17-м по величине в мире. Более ранние исследователи уже отмечали, что фауна Лусона отличается большим разнообразием, но новая научная работа, занявшая 15 лет, стала самой масштабной.

В статье, опубликованной по ее итогам в журнале Frontiers of Biogeography, говорится, что 93% наземных млекопитающих острова не встречается больше ни в одной точке планеты. Столь высокой концентрации эндемиков в одном месте наука не знает.

В общей сложности ученые насчитали 56 видов животных. 52 вида обитают исключительно на острове Лусон. 28 видов оказались новыми; в основном, они принадлежат к семействам землеройковых или мышиных.

Необычно большое количество эндемиков на одной территории ученые объясняют историей острова: никакого влияния с континента он не испытал, а изоляция привела к новому витку эволюции. Еще одним фактором стал рельеф острова: его горы действуют как естественные барьеры, формируя обособленные экосистемы с уникальной фауной. При этом здесь так и не появилось хищников, что позволило популяциям редких животных вести благополучное существование.

Узнайте, сколько видов живых существ может населять нашу планету.

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