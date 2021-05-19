От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире

Огромный айсберг образовался на западной стороне шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла в Антарктиде, сообщает ESA. Площадь айсберга, получившего название А-76, составляет около 4320 км2, что в настоящее время делает его самым большим айсбергом в мире. А-76 по площади в три раза превосходит Санкт-Петербург (1403 км2).

Обнаруженный на недавних изображениях, сделанных миссией Copernicus Sentinel-1, айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км. Он превышает по размерам предыдущего рекордсмена айсберг А-23А (размером около 3880 км2), который также находится в море Уэдделла. Для сравнения, площадь айсберга А-74, отколовшегося от шельфового ледника Бранта в феврале этого года, составляла всего 1270 км2.