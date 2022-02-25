От шелеста волн до китовых песен: ученые создают библиотеку морских звуков

Это позволит изучать животных и восстанавливать экосистемы.

Городской шум – самое главное свидетельство жизни, которая в нем протекает. Это же правило применимо к морской среде, и чтобы лучше понять ее разнообразие, группа из 17 международных ученых занялась созданием глобальной аудиоколлекции «подводных оркестров».

В «Глобальную библиотеку подводных биологических звуков» (GLUBS) войдет широкий спектр звуков: от гудения лодок и треска льда до свиста синего кита. Это позволит лучше мониторить экосистемы и, возможно, выявлять новые виды. Также важно понимать, как именно подводные звуковые ландшафты изменяются под воздействием человека.

Современной науке известно примерно 250 000 морских видов, и большинство из них коммуницируют с помощью тех или иных звуков. Это не только млекопитающие, например, ревущие киты или щебечущие ламантины. По меньшей мере 100 беспозвоночных и 1000 видов рыб совсем не являются молчаливыми. Ученые не сомневаются, что этот список будет увеличен: изучение подводной акустики началось не так давно.

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Для записи будут применяться гидрофоны, а к обработке данных планируется подключить дополнительный набор инструментов: камеры GoPro, системы обучения искусственного интеллекта и различные приложения на телефонах. В веб-библиотеке пользователи смогут прослушивать и отфильтровывать звуки, изучать карты распространения и сопоставлять эту информацию.

Сейчас свои звуковые коллекции имеют некоторые научно-исследовательские институты, однако масштабная и глобальная платформа позволит создать более полную звуковую картину подводной жизни.

Интересный факт Горбатые киты ревут, лают, стонут и издают звуки, напоминающие кошачье мяуканье. Но структура их причудливых симфоний может странным образом походить на структуру наших! В этих песнях есть ритм и рифма, фразировка и мелодия. Есть темы, за которыми следуют вариации, а потом – возвращение к основной теме.

Помимо мониторинга биоразнообразия, записанные звуки могут быть использованы для возрождения деградировавших районов .

Одно из более ранних исследований показало прямое влияние акустических сигналов на процветание экосистемы: когда в районе обесцвеченных кораллов воспроизводились звуки из более здоровых участков моря – туда возвращались рыбы и другие обитатели рифов.

Послушайте, как звучат брачные песни рыб.