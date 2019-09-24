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Природа

Отчего сердце человека приобретает обезьяньи черты?

Анастасия Баринова
24 сентября 2019
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Фото: Marcel Langthim/Pixabay
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Фото: Robert E. Shave/https://www.pnas.org
Ученые нашли связь с образом жизни.

Ученые из Университета Британской Колумбии решили сравнить форму и производительность сердца у нескольких групп современных приматов. Обезьян представляли гориллы и шимпанзе, а среди людей рассматривались фермеры; бегуны на длинные дистанции; спортсмены, играющие в американский футбол, а также горожане, ведущие малоподвижный по сравнению с ними образ жизни.

Известно, что основные анатомические изменения человеческого сердца произошли в то время, когда людям пришлось сперва выживать, занимаясь охотой и собирательством, а затем переходить к невозможному без постоянного труда и траты сил сельскому хозяйству. Это потребовало все большей выносливости, и наряду с остальными органами к тяжелой деятельности приспособилось и сердце. Оно приняло вытянутую форму за счет увеличенного левого желудочка, который прокачивает по телу насыщенную кислородом кровь, что помогает долго выдерживать нагрузки.

В свою очередь, гориллы и шимпанзе живут размеренно, но при необходимости они способны к небывалым вспышкам активности и силы, превосходящим возможности человека – в основном это происходит во время лазания по деревьям или драк. Их сердца выдерживают временную нагрузку благодаря округлым очертаниям и толстым мышечным стенкам. Однако в постоянном режиме сильных нагрузок сердце этих приматов бы со своей задачей не справлялось: оно мобилизует все ресурсы только на короткий промежуток времени при повышенном давлении крови, но прокачивает ее не очень хорошо.

С промышленной революцией объем физической активности человека уменьшился: жизнь стала комфортнее, но, как оказалось, теперь человеческие сердца снова теряют свои типичные характеристики – в первую очередь форму. Этот вывод характерен для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, притом в любом возрасте. Даже у футболистов, годами нагружавших свой организм, а затем остановивших тренировки, сердце утолщается и округляется, напоминая сердце обезьян. Можно сказать, что это своеобразный эволюционный компромисс, который имеет потенциальные последствия в области сердечно-сосудистых заболеваний. 

И только у бегунов или фермеров (людей, чей образ жизни требует постоянной выносливости), сердце остается таким, каким оно было сформировано в процессе эволюции. Открытие позволяет больше узнать о работе важнейшего органа, помочь в борьбе с гипертонией и другими заболеваниями, связанными с работой кровеносной системы.

 

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