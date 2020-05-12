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Природа

Отважные сурикаты против капской кобры: видео

Анастасия Крутикова
12 мая 2020
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Фото: Living Zoology / YouTube
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Фото: Living Zoology / YouTube
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Фото: Living Zoology / YouTube
В пустыне Калахари произошла встреча воинственных сурикатов и ядовитой рептилии.

Среди раскаленных песков пустыни Калахари выживают лишь особо стойкие животные. Среди них — капская кобра (Naja nivea) из семейства аспидовых змей, которую считают одной из ядовитейших африканских рептилий. Из всех видов кобр у этой — наибольшее количество нейротоксинов в яде.

Героиня этого видео — желтая капская кобра, самая яркая морфа этого вида. Обычно Naja nivea более бледного оттенка, но особи, живущие в пустыне Калахари, красуются ярко-желтой чешуйчатой кожей (иногда на ней встречаются черные пятна).  

Наиболее активны капские кобры в период дождей. Чаще всего они охотятся на деревьях (куда умеют довольно ловко забираться) или навещают гнездовья колоний пернатых ткачей — их птенцы и яйца становятся отличной закуской для пресмыкающихся. На ветвях деревьев и в их тени капские кобры также прячутся от хищников: несмотря на их ядовитость, на змей охотятся многие хищные птицы, в том числе африканская дрофа (Ardeotis leori). Крупные кошачьи — львы и гепарды — редко нападают на ядовитых змей, но и от них лучше держаться подальше. 

Существует у капских кобр и другой враг, пусть и гораздо менее грозный на вид — это сурикаты (Suricata suricatta). Желтую змею хорошо заметно на фоне песка, особенно дозорным зверькам, которые тщательно охраняют свою территорию. 

При встрече сурикатов и кобры исход стычки непредсказуем: юркие животные могут одолеть змею, а могут и погибнуть, защищая свою территорию. 

Кобра явно просто ползла мимо в поисках укрытия в тени, однако она оказалась слишком близко к норе, и сурикаты заволновались. Они преградили змее дорогу, и хотя не нападали в открытую, явно мешали ей ползти дальше, ловко уворачиваясь от атак рептилии. В итоге змея, очевидно, решила не рисковать и отправилась искать себе другое укрытие, а зверьки вернулись к норе. 

Сурикаты относятся к семейству мангустовых (Herpestidae), и их родственники мангусты — прирожденные охотники на змей. К тому же в роду у сурикатов есть такая черта, как чрезмерная агрессивность и кровожадность даже по отношению к сородичам (что уж тут говорить об опасной кобре). 

Сурикаты
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Как и мангусты, сурикаты менее восприимчивы к яду кобр, чем другие млекопитающие. Дело в том, что молекулы змеиного яда (нейротоксина) присоединяются к мышечным и нервным клеткам укушенных животных в тех местах, где должны присоединяться молекулы медиаторов — особых веществ, переносящих нервные импульсы между клетками. В результате наступает паралич мышц и нервов, и жертва погибает от остановки сердца или дыхания.

У мангустов же те участки клеток, куда приходят медиаторы, отличаются по своему белковому составу, и молекулы яда не присоединяются — эта мутация развилась у них в процессе эволюции и передалась, хотя и в более слабой степени, дальним родственникам — сурикатам. Поэтому укусы змей для этих животных не так страшны, и они могут смело атаковать чужака, заползшего на их территорию. 

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