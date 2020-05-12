Отважные сурикаты против капской кобры: видео

Среди раскаленных песков пустыни Калахари выживают лишь особо стойкие животные. Среди них — капская кобра (Naja nivea) из семейства аспидовых змей, которую считают одной из ядовитейших африканских рептилий. Из всех видов кобр у этой — наибольшее количество нейротоксинов в яде.

Героиня этого видео — желтая капская кобра, самая яркая морфа этого вида. Обычно Naja nivea более бледного оттенка, но особи, живущие в пустыне Калахари, красуются ярко-желтой чешуйчатой кожей (иногда на ней встречаются черные пятна).

Наиболее активны капские кобры в период дождей. Чаще всего они охотятся на деревьях (куда умеют довольно ловко забираться) или навещают гнездовья колоний пернатых ткачей — их птенцы и яйца становятся отличной закуской для пресмыкающихся. На ветвях деревьев и в их тени капские кобры также прячутся от хищников: несмотря на их ядовитость, на змей охотятся многие хищные птицы, в том числе африканская дрофа (Ardeotis leori). Крупные кошачьи — львы и гепарды — редко нападают на ядовитых змей, но и от них лучше держаться подальше.

Существует у капских кобр и другой враг, пусть и гораздо менее грозный на вид — это сурикаты (Suricata suricatta). Желтую змею хорошо заметно на фоне песка, особенно дозорным зверькам, которые тщательно охраняют свою территорию.

При встрече сурикатов и кобры исход стычки непредсказуем: юркие животные могут одолеть змею, а могут и погибнуть, защищая свою территорию.