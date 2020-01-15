Отважный кот сражается с тремя койотами: видео

Койоты могут охотиться как поодиночке, так и стаями. Они нередко нападают на оставленных без присмотра домашних животных. Даже без поддержки один койот способен убить и съесть кошку или маленькую собаку, разорить курятник или загрызть овцу, а в случае нападения трех особей Макс был обречен.



К счастью, койоты при виде людей убежали. Просматривая записи с камеры наблюдения, Майя поразилась героизму кота. На протяжении как минимум 30 секунд он, угрожающе выгнув спину и взъерошив шерсть, успешно давал отпор койотам, нападавшим по очереди.