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Природа

Отважный кот сражается с тремя койотами: видео

Анастасия Баринова
15 января 2020
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Фото: Маргарита Горбунова
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Фото: CBS Los Angeles
Схватка длилась не дольше 30 секунд.

Дикие звери все чаще приходят в города ради поисков пищи. Не исключением является и Лос-Анджелес: на его улицах можно встретить пум, койотов и других нетипичных для городских условий представителей фауны.

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Это опасно и для людей, и для домашних животных. Недавно на видео попало столкновение кота и койотов, и только вмешательство хозяев спасло питомцу жизнь.

Майя Гуррин (Maya Gurrin) и ее муж смотрели телевизор, когда заметили за окном своего дома какое-то движение. Выйдя наружу, они увидели, как их кот по кличке Макс отбивается от незваных гостей.

Койоты могут охотиться как поодиночке, так и стаями. Они нередко нападают на оставленных без присмотра домашних животных. Даже без поддержки один койот способен убить и съесть кошку или маленькую собаку, разорить курятник или загрызть овцу, а в случае нападения трех особей Макс был обречен.

К счастью, койоты при виде людей убежали. Просматривая записи с камеры наблюдения, Майя поразилась героизму кота. На протяжении как минимум 30 секунд он, угрожающе выгнув спину и взъерошив шерсть, успешно давал отпор койотам, нападавшим по очереди.

«Я знала, что он — уличный кот и может постоять за себя, но не представляла, что до такой степени»,– Майя.

Узнайте, как можно защитить от койотов домашнего питомца.