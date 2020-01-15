Отважный кот сражается с тремя койотами: видео

Дикие звери все чаще приходят в города ради поисков пищи. Не исключением является и Лос-Анджелес: на его улицах можно встретить пум, койотов и других нетипичных для городских условий представителей фауны.
Это опасно и для людей, и для домашних животных. Недавно на видео попало столкновение кота и койотов, и только вмешательство хозяев спасло питомцу жизнь.
Майя Гуррин (Maya Gurrin) и ее муж смотрели телевизор, когда заметили за окном своего дома какое-то движение. Выйдя наружу, они увидели, как их кот по кличке Макс отбивается от незваных гостей.
Койоты могут охотиться как поодиночке, так и стаями. Они нередко нападают на оставленных без присмотра домашних животных. Даже без поддержки один койот способен убить и съесть кошку или маленькую собаку, разорить курятник или загрызть овцу, а в случае нападения трех особей Макс был обречен.
К счастью, койоты при виде людей убежали. Просматривая записи с камеры наблюдения, Майя поразилась героизму кота. На протяжении как минимум 30 секунд он, угрожающе выгнув спину и взъерошив шерсть, успешно давал отпор койотам, нападавшим по очереди.