Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Природа

Озера на Гаити вытесняют людей

Анастасия Баринова
17 марта 2021
/upload/iblock/0c3/0c31d1aa43a1da2e772425f8b97fe3e0.jpg
Мертвый лес Энрикильо
Фото: Анна Куманцова
/upload/iblock/97e/97e611b5e736b2f9adb7af2b7f590b50.jpg
Фото: Darwinek/Wikipedia
/upload/iblock/1d3/1d3a2c051d2cd114f8b7948f731e6a54.jpg
Фото: siri bl/Flickr.com
/upload/iblock/17a/17aa81d0fe602b6a8eab7c26cc4539de.jpg
Фото: Jast/Wikipedia
Два крупнейших озера на острове Гаити - Энрикильо и Соматр – выходят из берегов, захватывая новые территории и заставляя людей покидать свои жилища. Ученые не знают, что служит причиной непрекращающегося подъема уровня воды.

Энрикильо (Enriquillo) - бессточное соленое озеро, крупнейшее на острове Гаити. Оно расположено в западной части Доминиканской Республики. Вторым по величине является Соматр (Etang Saumatre) в Республике Гаити. Оба этих водоема на протяжении последнего десятилетия становятся все более полноводными.

С 2004 года несколько десятков квадратных километров суши оказались под водой. Береговая линия Соматра уже приблизилась к границе соседнего государства. В Гаити 83 семьи остались без жилья и были вынуждены переехать. Затопленными оказались сельхозугодья, леса и дороги. Кроме того, от подъема уровня воды серьезно страдает местная фауна: привычные места обитания покинули игуаны, а крокодилы лишились безопасных мест для кладки яиц.

Правительства обеих стран ищут способы остановить наступление озер, но пока безуспешно. До сих пор не ясна и причина наводнений. Они не могут быть объяснены глобальным потеплением: повышая уровень воды в океанах, оно осушает закрытые водоемы. Некоторые ученые полагают, что сильное землетрясение на Гаити в 2010 году нарушило водоносные горизонты, однако это не объясняет стабильный рост озер, который наблюдается с начала 2000-х годов. Согласно еще одной версии, на дне водоемов накапливается грязь, «вытесняющая» воду. Также возможно, что грунтовые воды поступают в озеро Энрикильо из Соматра, расположенного выше. Однако в этом случае непонятно, по какой причине из берегов выходит сам Соматр.

Ни одна из теорий в настоящее время не имеет подтверждения. Между тем все новые территории вокруг озер оказываются затопленными, что лишает людей не только жилья, но и работы: на сравнительно небольшом острове Гаити остается все меньше земли, пригодной для сельскохозяйственной деятельности.

рекомендации
Большая дикая кошка

Спецрубрика к Дню кошек: дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Звезда

Изменение климата: кто пострадает больше всех

Звезда

Гаити: приемы безопасного путешествия

Ноутбук, компьютер

ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев