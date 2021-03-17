Озера на Гаити вытесняют людей

Энрикильо (Enriquillo) - бессточное соленое озеро, крупнейшее на острове Гаити. Оно расположено в западной части Доминиканской Республики. Вторым по величине является Соматр (Etang Saumatre) в Республике Гаити. Оба этих водоема на протяжении последнего десятилетия становятся все более полноводными.

С 2004 года несколько десятков квадратных километров суши оказались под водой. Береговая линия Соматра уже приблизилась к границе соседнего государства. В Гаити 83 семьи остались без жилья и были вынуждены переехать. Затопленными оказались сельхозугодья, леса и дороги. Кроме того, от подъема уровня воды серьезно страдает местная фауна: привычные места обитания покинули игуаны, а крокодилы лишились безопасных мест для кладки яиц.

Правительства обеих стран ищут способы остановить наступление озер, но пока безуспешно. До сих пор не ясна и причина наводнений. Они не могут быть объяснены глобальным потеплением: повышая уровень воды в океанах, оно осушает закрытые водоемы. Некоторые ученые полагают, что сильное землетрясение на Гаити в 2010 году нарушило водоносные горизонты, однако это не объясняет стабильный рост озер, который наблюдается с начала 2000-х годов. Согласно еще одной версии, на дне водоемов накапливается грязь, «вытесняющая» воду. Также возможно, что грунтовые воды поступают в озеро Энрикильо из Соматра, расположенного выше. Однако в этом случае непонятно, по какой причине из берегов выходит сам Соматр.

Ни одна из теорий в настоящее время не имеет подтверждения. Между тем все новые территории вокруг озер оказываются затопленными, что лишает людей не только жилья, но и работы: на сравнительно небольшом острове Гаити остается все меньше земли, пригодной для сельскохозяйственной деятельности.