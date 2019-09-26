Озеро Белое в Московской области возьмут под охрану

Минэкологии Московской области возьмет под особую защиту заказник с одним из самых чистых озер Подмосковья – озером Белое в Шатурском округе.

Ведомство отмечает, что центр заказника – одно из самых глубоких и чистых озер Подмосковья (местами глубина Белого доходит до 34-37 м). Это единственное место произрастания полушника щетинковидного (озерного), являющегося биоиндикатором чистых вод. Полушник занесен в Красные книги России и Московской области.

Кроме того, здесь зафиксированы популяции еще трех краснокнижных растений и представители охраняемой в регионе фауны: обыкновенного ужа, осоеда, веретеницы ломкой, черного коршуна и лугового луня.

Экологи отмечают, что Белое и его окрестности нуждаются в особой охране, в первую очередь, из-за неконтролируемой рекреации: с весны до осени здесь разбивается целый палаточный городок, в котором живут туристы и рыбаки. После отдыхающих в прибрежной зоне остаются навалы мусора.