Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Озеро Белое в Московской области возьмут под охрану

Интерфакс
26 сентября 2019
Озеро Белое
Фото: Wikimedia Commons
озеро Белое. Дмитрий Никитин
Фото: Дмитрий Никитин
Это одно из самых чистых озер региона – и оно должно остаться таковым.

Минэкологии Московской области возьмет под особую защиту заказник с одним из самых чистых озер Подмосковья – озером Белое в Шатурском округе.

Ведомство отмечает, что центр заказника – одно из самых глубоких и чистых озер Подмосковья (местами глубина Белого доходит до 34-37 м). Это единственное место произрастания полушника щетинковидного (озерного), являющегося биоиндикатором чистых вод. Полушник занесен в Красные книги России и Московской области.

Кроме того, здесь зафиксированы популяции еще трех краснокнижных растений и представители охраняемой в регионе фауны: обыкновенного ужа, осоеда, веретеницы ломкой, черного коршуна и лугового луня.

Экологи отмечают, что Белое и его окрестности нуждаются в особой охране, в первую очередь, из-за неконтролируемой рекреации: с весны до осени здесь разбивается целый палаточный городок, в котором живут туристы и рыбаки. После отдыхающих в прибрежной зоне остаются навалы мусора.

190925-1559-948-0900-234283-001-antikebabyflaschen-5.jpg
Наука
Как выглядели детские бутылочки в эпоху неолита: находки археологов
Псалтирь
Наука
На затонувшем три века назад судне нашли полностью сохранившуюся книгу
Озеро Белое
Природа
Озеро Белое в Московской области возьмут под охрану
teabag-550397_1920.jpg
Еда
В чайных пакетиках обнаружен микропластик
Стамбул
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8
Краб на дне Мексиканского залива
Природа
Креветки-мутанты и крабы-инвалиды: кто пережил нефтяную катастрофу на дне Мексиканского залива
Альпы
Природа
В итальянских Альпах вот-вот обрушится ледник. Оттуда эвакуировали туристов
110011.jpg
Природа
Хобот помощи: слоны помогают детенышу выбраться на высокий берег
pjimage (28).jpg
Путешествия
Две причины побывать в Западной Австралии: квокки и розовое озеро