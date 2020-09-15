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National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Озеро Гамильтона одновременно подземное и наземное

Софья Демьянец
15 сентября 2020
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Рядом с озером Гамильтона можно увидеть 15-тиметровый водопад
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Удивительная комбинация.

Расположенное недалеко от города Остин (штат Техас, США) естественное озеро Гамильтона является одновременно подземным и наземным. Оно образовалось тысячи лет назад, когда обрушился известняковый купол подземной реки. Сегодня часть озера скрыта под известняковым гротом, а другая часть находится снаружи.

Ранее рядом с этим водоемом жили американские индейцы — тонкава и липан-апачи. В 1860 году озеро стало собственностью Моргана Гамильтона. А через 25 лет озеро Гамильтона и находящийся рядом лес приобрели статус заповедника.

Узнайте, как лягушек, исчезнувших 50 лет назад, вычислили с помощью ДНК.

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