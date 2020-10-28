В архипелаге Скалистые острова (Палау) находится Озеро Медуз, площадью 0,057 км и глубиной до 50 м, в котором обитают около двух миллионов медуз. Неудивительно, что такое огромное количество медуз в таком маленьком озере постоянно привлекает дайверов. К тому же, медузы, обитающие в этом водоеме, утратили свои стрекательные клетки, ведь здесь у них нет врагов.

Озеро Медуз разделено на два слоя — бескислородный и с большим содержанием кислорода. Первый, нижний слой (приблизительно от глубины 15 метров и до дна) обладает высокой концентрацией аммиака и фосфатов, чем опасен для дайверов, которые могут получить отравление через кожу. В этом слое живут только бактерии.

Зато другой слой, насыщенный кислородом (примерно до глубины 15 м), населяют разнообразные микроорганизмы, несколько видов рыб и веслоногих ракообразных и, конечно же, медузы. В озере водятся только два вида медуз — золотая (Mastigias papua) и лунная (Aurelia). Часть своего питания золотая медуза получает от симбиотических морских водорослей, которые живут в её тканях.

Для того чтобы обеспечить им достаточное освещение, эти медузы совершают вращательные перемещения против часовой стрелки, когда плавают рядом с поверхностью воды. Лунные медузы питаются веслоногими ракообразными, для чего ночью поднимаются на поверхность озера.

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